Deludente pari del Pescara contro l’ultima in classifica

Dopo lo 0 a 0 di oggi a casa dell’Andria, sembra confermato il leit motiv dei biancoazzurri che non brilla per continuità. Eppure, dopo la straripante vittoria contro il Potenza per 5 a 0, le premesse di un’altra bella prestazione del Delfino c’erano tutte. E poiché la compagine biancoazzurra aveva dato ottimi risultati appena una settimana fa, Mister Colombo ha deciso sostanzialmente di confermare la formazione contro il Potenza perché nel calcio si sa che squadra che vince non si cambia. Ma il film della partita è stato un’altra cosa: l’Andria, ultima in classifica, si è rivelato tutto il contrario di un facile boccone dando del filo da torcere al Pescara contendendogli pallone su pallone. Non che sia molto importante ai fini della classifica che sostanzialmente è rimasta immutata, ma si è persa l’occasione per diminuire il distacco dal Crotone, secondo in classifica, che non è andato al di là di un pareggio casalingo con il Foggia.

FIDELIS ANDRIA (4-5-1): Savini 6; Delvino 6; De Franco 6; Borg 6; Ciotti 6; Salandria 6 (dal 37’ s.t. Paolini s.v.); Arrigoni 7; Candellori 6 (dal 37’ s.t. Ventola s.v.); Micovschi 5 (dal 41’ s.t. Finizio s.v.); Bolsius 5,5 (dal 21’ s.t. Pavone 6,5), Pastorini 6 (dal 37’ s.t. Costa Ferreira s.v.). A disposizione: Vandelli, Polverino, Grosso, Mariani, Djibril, Marino, Castellano, Alba, Orfei, Ekuban. Allenatore: Trocini.

PESCARA (4-2-3-1): Plizzari 6,5; Cancellotti 6,5, Brosco 6, Boben 7; Crescenzi 6; Gyabuaa 6 (dal 19’ s.t. Aloi 6); Kraja 6; Merola 5 (dal 27’ s.t. Cuppone s.v.); Rafia 5,5 (dal 27’ s.t. Kolaj s.v.); Delle Monache 5,5 (dal 19’ s.t. Lescano 5,5); Vergani 5,5 (dal 46’ s.t. Mora s.v.). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Mesik, Milani, Palmiero, Germinario. Allenatore Colombo.

ARBITRO: Giordano di Novara .





PRIMO TEMPO

Al 15′ Vergani imbecca Merola, ma la new entry del Pescara da buona posizione spreca l’occasione.

Al 28′ Rafià libera Merola che ancora una volta si fa soffiare il pallone.

Al 18’ da un tiro dal corner, battuto dalla squadra di casa, la palla assume una traiettoria pericolosa che Plizzari devia sopra la traversa.

SECONDO TEMPO

Al 24’ Candellori ha sui piedi una palla buona per sbloccare il risultato, ma Boben mura il tiro del trequartista pugliese.

Al 39′ Cancellotti crossa per Vergani, ma la sua incornata è fuori di poco.

Al 40′ è la volta di Cuppone a sprecare un’occasione mandando sopra la traversa il colpo di testa.

Al 50’ dopo 5 minuti di recupero finisce 0 a 0 la gara.