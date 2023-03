Finalmente il Pescara di Zeman: bel gioco, gol e tre punti punti

Il Pescara batte la Turris allo stadio Adriatico con un perentorio 3-1 e finalmente Zeman, da 3 turni alla guida dei biancoazzurri, comincia a vedere i frutti della sua filosofia calcistica. Dopo un primo tempo in cui gli abruzzesi non sono riusciti a finalizzare la loro pressione sui campani, nel secondo tempo sono andati in rete con Merola al nono minuto ben servito da Rafia, raddoppiando con Kolaj al 15esimo. Gli adriatici, non paghi del risultato, al 32esimo con Vergani, subentrato a Lescano, portano a tre il bottino di gol. Al 34esimo immancabilmente scatta la legge dell’ex quando Frascatore accorcia le distanze. Una vittoria importante quella di oggi che consente al Pescara di restare solo al terzo posto in classifica dopo la sconfitta di oggi subita dal Foggia per 4 a 2, a Cerignola nel derby pugliese. La conquista del terzo posto, che consente di disputare il girone supplementare dei play off da una posizione privilegiata, si fa molto accesa quando mancano solo 5 giornate al termine del campionato. La posizione più difficile sulla carta è quella del Pescara, rispetto alle altre aspirati. Infatti già domenica prossima dovrà andare ad affrontare la corazzata Catanzaro capolista con 31 punti in più del Delfino. Poi, come se non bastasse, l’ultima giornata di campionato andrà a Picerno che oggi ha battuto a domicilio l’Avellino per 2 a 0.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6; Crescenzi 6,5; Brosco 6; Mesik 6,5; Milani 6; Rafia 7,5; Palmiero 6,5 (dal 35’ s.t. Mora s.v.); Kraja 6,5 (dal 27’ s.t. Aloi ); Merola 7 (dal 35’ s.t. Cuppone s.v.); Lescano 6 (dal 27’ s.t. Vergani 6,5); Kolaj 8 (dal 27’ s.t. Desogus ). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Boben, Pellacani, Ingrosso, Gozzi, Germinario, Delle Monache. Allenatore Zeman.

TURRIS (3-4-3): Fasolino 6,5; Boccia 6 (dal 26’ s.t. Ercolano ); Miceli 5,5, Frascatore 7; Vitiello 5,5 (dal 26’ s.t. Giannone ); Franco 6,5; Zampa 5,5; Rizzo 6; Leonetti s.v. (dal 9’ p.t. Haoudi 5); Maniero 6,5 (dal 27’ s.t. Longo ); Guida 5. A disposizione: Perina, Antolini, Taugourdeau, Finardi, Maldonado, Schirò. Allenatore Fontana

RETI: Merola (P) al 9’, Kolaj (P) al 15’, Vergani (P) al 32’, Frascatore (T) al 34’ s.t.

ARBITRO Delrio di Reggio Emilia