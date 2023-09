Ancora emozioni e gioco con Zeman

Benché la gara tra i padroni di casa il Perugia ed il Pescara si sia concluso sull’1 a 1, le emozioni non sono mancate. Allo stadio Renato Curi le due compagini hanno dato vita ad un confronto appassionante, come d’altra parte è nello stile delle squadre guidate dal boemo Zeman e quelle guidate dal suo allievo Baldini. I biancazzurri nel tentativo di vincere il confronto hanno creato azioni su azioni che però si sono concretizzate in una sola rete quella segnata da Aloi al 16’ del secondo tempo. Il pareggio degli umbri arriva per merito di Cancellieri al 37’ direttamente da calcio di punizione. Se il Pescara continuerà ad esprimersi come lo ha fatto oggi alla Renato Curi, e se sarà meno sciupone è facile prevedere che lo vedremo lottare nelle prime posizioni del campionato di Lega Pro.

PERUGIA (4-3-3): Adamonis 7; Mezzoni 6 (22′ st Paz 5,5); Angella 6; Vulikic 6; Cancellieri 7; Iannoni 5,5 (22′ st 11 Seghetti 5,5); Bartolomei 7; Acella 5 (34′ st Cudrig 6); Ricci 5 (1′ st 9 Vazquez 6); Matos 6; Lisi 5 (22′ st Torrasi 5). A disp: Abibi, Lavorgna, Bezziccheri, Dell’Orco, Ebnoutalib, Morichelli, Giunti. Allenatore Francesco Baldini.

PESCARA(4-3-3): Plizzari 5; Pierno 6; Brosco 6; Mesik 6; Milani 7; Aloi 7; Squizzato 7 (34′ st 28 De Marco s.v.); Dagasso 6 (34′ st 20 Manu s.v.); Merola 5,5; Cuppone 6; Accornero 6 (34′ st 32 Cangiano s.v.). A disp: Ciocci, Barretta, Di Pasquale, Masala, Vergani, Floriani, Mora, Pellacani, Moruzzi. Allenatore Zdenek Zeman.

ARBITRO: Marco Emmanuele della sezione di Pisa (Marco Cerilli di Latina e Egidio Marchetti di Trento) IV° ufficiale: Mattia Nigro della sezione di Prato.



PRIMO TEMPO

Al 7’ il Perugia è ad un passo dal vantaggio a causa di un’uscita a vuoto di Plizzari, ma il tiro di Angella che accarezza il palo.

Al 15’Merola servito da Cuppone calcia sull’estremo difensore umbro e sulla ribattuta Cuppone non riesce a sorprendere Adamonis.

Al 34’ Bartolomei con un tiro da fermo stampa il pallone sul palo dopo una deviazione di Plizzari.



SECONDO TEMPO

Al 3’ Cuppone s’invola dopo aver anticipato un avversario, a tut per tu con Adamonis si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore bianco rosso.

Al 6’ Capovolgimento di fronte con i bianco rossi ad un passo dal vantaggio, ma fortunatamente per il Pescara Vazquez sbaglia.

Al 16’ il Pescara passa in vantaggio con un tiro di collo pieno di Aloi che trafigge il portiere umbro.

Al 19’ Dagasso colpisce il palo al termine di un’azione corale del Pescara.

Al 25’ Cuppone sbaglia ancora e clamorosamente la possibilità di raddoppiare .

Al 37’ Il Perugia riesce a pareggiare con Cancelleri che con un tiro da calcio di punizione centra l’incrocio dei pali.

Dopo 7 minuti di recupero la partita finisce 1 a 1

RETI: 16′ st Aloi, 38′ st Cancellieri