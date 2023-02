Il Pescara cade ancora, arriva Zeman?

Il racconto della sconfitta del Pescara allo stadio Monterisi di Cerignola per 1 a 0 è la cronaca di un disastro annunciato da tempo. Dopo le prime 14 gare disputate, quando sembrava che i biancoazzurri fossero in grado di lottare per il vertice della classifica, il 27 novembre scorso, con la sconfitta casalinga per 3 reti a 0 contro il Catanzaro, è arrivata la doccia fredda da cui il Delfino non si è più ripreso tranne in qualche rara occasione, come quando sconfisse per 5 a 0 il Potenza. In questi casi solitamente il capo espiatorio è l’allenatore ed infatti la panchina di Mister Colombo traballa ed all’orizzonte s’intravede già la figura dell’intramontabile Zeman che sembra disponibile a prendere la guida del Delfino. La società è consapevole che è necessario prendere provvedimenti urgenti perché il Pescara, fermo a 48 punti, corre il rischio di perdere il terzo, con il Foggia che, battendo per 1 a 0 il Fidelis Andria è sotto di soli due punti dal Pescara, mentre anche il Cerignola si fa minaccioso che dopo il quasi spareggio di oggi sale a quota 45, 3 punti meno dei biancoazzurri.

CERIGNOLA (3-5-2): Trezza 6; Blondett 6; Capomaggio 7,5; Ligi 6; Russo 6; Tascone 7; Bianco 6 (dal 30’ s.t. Allegrini s.v.); Coccia 6,5 (dal 17’ s.t. Righetti 6); Ruggiero 6,5 (dal 23’ s.t. Sainz Maza 6,5); Malcore 6 (dal 23’ s.t. Montini 6,5); Achik 7,5. A disposizione: Saracco, Fares, Giofrè, D’Ausilio, Olivera, Botta, Zak, Mengani, D’Andrea, Samele. Allenatore Pazienza.

PESCARA (4-2-3-1): Sommariva 6,5; Cancellotti 5; Ingrosso 4,5 (dal 1’ s.t. Brosco 5,5); Boben 4; Crescenzi 4,5; Gyabuaa 5 (dal 35’ s.t. Aloi s.v.), Mora 6; Merola 5,5 (dal 35’ s.t. Lescano s.v.), Rafia 5 (dal 1’ s.t. Cuppone 5); Delle Monache 5 (dal 14’ s.t. Kolaj 5,5); Vergani 5. A disposizione: D’Aniello, Di Carlo, Catena, Milani, Mesik, Germinario, Palmiero. Allenatore Colombo.



ARBITRO: Fiero di Pistoia





PRIMO TEMPO

Al 2′ Boben, si fa superare da Achik che entra in area costringendo Sommariva a fare fallo. Il calcio di rigore inevitabile, calciato da Malcore, viene parato da Sommariva .

Al 14′ Vergani minaccia la porta difesa da Trezza con un tiro incrociato fuori di poco. A

Al 23′ Il Cerignola va in vantaggio per un errore marchiano di Boben che commette fallo. Il calcio di punizione battuto da Achik pesca Capomaggio che segna di testa l’1-0.

Al 40’ Delle Monache viene atterrato in area, ma per l’arbitro non è fallo. Sugli sviluppi Merola tenta una conclusione in porta pugliese, ma il tiro è alto di poco.

Al 46’termina 1-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO



Al 26′ Il Cerignola potrebbe raddoppiare con Montini che di testa da due passi non centra la porta difesa Sommariva.

Al 37' la conclusione in area di Cuppone viene deviata da Ligi.

Al 41' dopo un’azione personale Kolaj ci prova dal limite ma senza successo.

Al 50’ dopo 5 minuti di recupero termina 1-0 Cerignola Pescara.