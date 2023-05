Un Delfino magnifico sconfigge in dieci uomini l’Entella

Il Pescara batte 2 a 1 la Virtus Entella allo stadio Adriatico, e con il morale alle stelle si prepara a disputare i restanti 90 minuti di gioco della gara di ritorno dei playoff tra quattro giorni contro i liguri. Per passare il turno ora sarà sufficiente pareggiare con la Virtus e quindi volare in semifinale quando, in caso di vittoria, l’avversario sarà la squadra vincitrice dal confronto tra Foggia e Crotone con i pugliesi che oggi con il risultato di 1 a 0 hanno battuto i calabresi. Gli oltre 12mila spettatori che ieri hanno assistito al turno dei play off tra Pescara e Virtus Entella non si sono di sicuro annoiati a vedere una gara ricca di emozioni che poteva finire anche con la sconfitta dei biancoazzurri che al termine del primo tempo erano sotto di un gol e con Lescano che si fa parare un calcio rigore. Paradossalmente quando nel secondo tempo lo stesso italoargentino si fa espellere per un brutto fallo, il Pescara anziché demoralizzarsi spronato dal caloroso incitamento del pubblico amico, tira fuori gli attributi e grazie anche alle sostituzioni azzeccate del mister Zeman riesce prima a Pareggiare con Merola e poi a passare in vantaggio con Aloi da pochissimo entrato in campo in sostituzione di Kraja.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6,5; Cancellotti 6,5; Boben 6;Mesik 7, Milani 6; Rafia 7; Palmiero 6 (dal 28’ s.t. Mora 7); Kraja 6,5; (dal 28’ s.t. Aloi 7,5); Merola 7,5 (dal 31’ Cuppone s.v.); Lescano 4,5; Delle Monache 6 (dal 31’ s.t. Kolaj s.v.). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Gyabuaa, Vergani, Brosco, Desogus, Pellacani, Ingrosso, Gozzi, Germinario. Allenatore Zeman.

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Borra 7; Parodi 6 (dal 31’ s.t. Reali s.v.); Sadiki 5,5; Manzi 6; Zappella 6, Corbari 6 (dal 1’ s.t. Siatounis 5,5); Paolucci 7 (dal 24’ s.t. Rada 5,5); Tomaselli 5,5; Meazzi 6,5 (dal 1’ s.t. Zamparo 6); Ramirez 7 (dal 40’ s.t. Clemenza s.v.); Merkaj 6,5. A disposizione:De Lucia, Ferrari, Favale, Faggioli, Banfi, Costa. Allenatore Volpe.

ARBITRO Galipò di Firenze.

MARCATORI Corbari (E) al 7’ p.t.; Merola (P) al 20’, Aloi (P) al 29’ s.t.