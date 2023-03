Zeman pareggia al debutto sulla panchina biancazzurra

Il risultato di 2 a 2 tra Pescara e Juve Stabia, se da una parte accontenta i campani, dall’altra lascia l’amaro in bocca al Pescara e alla sua nuova guida Zdenek Zeman, che ha appena sostituito l’ex dimissionario Alberto Colombo alla guida dei biancoazzurri. Anche nella gara di oggi si sono ripetute molte delle incertezze della vecchia gestione come dimostrano le troppe occasioni sciupate in fase di attacco e la fragilità difensiva. Il boemo, vecchia conoscenza del Pescara per averlo diretto nelle stagioni 2011-2012 e 2017-2918, con il suo 4-3-3, sta cercando di convertire il team biancoazzurro alla sua filosofia di gioco. Indubbiamente Zeman ha mostrato coraggio accettando di guidare il Pescara pur avendo poco tempo a disposizioni per cambiare il volto della squadra, se si tiene conto che mancano poche partite al termine del campionato. I biancazzurri in classifica sono ora a quota 49, a pari punti in classifica con il Foggia che oggi ha sconfitto la Viterbese con un secco 2-0, che però risulta terzo in classifica per la miglior differenza reti.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6; Cancellotti 6; Brosco 6; Boben 5 (dal 31’ s.t. Mesik s.v.); Milani 6; Aloi 6; Palmiero 5; Mora 6; Merola 7; Lescano 7; Desogus 5,5 (dal 31’ s.t. Cuppone s.v.). A disposizione:Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Kolaj, Vergani, Delle Monache, Catena, Rafia, Ingrosso, Germinario. Allenatore Zeman.



JUVE STABIA (3-5-2): Russo 5,5; Cinaglia 5,5 (dal 38’ s.t. Peluso s.v.); Caldore 5; Vimercati 5 (dal 19’ s.t. Silipo 6,5); Maggioni 6; Scaccabarozzi 6; Maselli 6; Altobelli 6; D’Agostino 6,5 (dal 29’ s.t. Gerbo s.v.); Rosa. Allenatore Pochesci.



ARBITRO Zanotti di Rimini.

PRIMO TEMPO

Al 7’ Lescano si impossessa del pallone e serve Aloi che da dentro l’area piccola conclude debolmente.

Al 36’ Palmiero serve Desogus che controlla e calcia a giro senza inquadrare la porta gialloblù.

Al 42’ Il Pescara passa in vantaggio dopo un cross di Mora intercettato da Lescano che insacca con un colpo di testa.

Al 46′ gli adriatici potrebbero raddoppiare con Merola che s’incunea nella difesa ospite, ma il suo tiro finisce fuori di poco.

Al 46’ Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo.



SECONDO TEMPO.

Al 1’ Merola serve Lescano che non si lascia sfuggire l’occasione di segnare la seconda rete personale con un bel destro.

Al 16’ Palmiero ha a disposizione la palla della terza rete per il Pescara, ma il suo bel fendente va fuori di un niente.

Al 25’ I gialloblù diminuiscono le distanze con Silipo che, servito da Pandolfi, col sinistro buca l’incolpevole Plizzari.

Al 28′ Clamorosa occasione sprecata da Brosco che non riesce a segnare a porta vuota. Subito dopo è Lescano che su cross di Aloi manda alto.

Al 29’Le vespe pareggiano: Zigoni, dopo essersi liberato di Boben calcia in porta con Plizzari che respinge ma sul tap in è lo stesso Zigoni a portare a 2 le reti dei gialloblù.

Al 37’La Juve Stabia parte in contropiede con Pandolfi che centra il palo con Plizzani fuori causa.

46′ Il Pescara segna con Mora in seguito a calcio d’angolo, ma l’arbitro prima fischia il gol e subito dopo annulla su segnalazione del segnalinee.

Al 49’ l’ultima azione di gioco è delle vespe con Pandolfi che, dopo essersi liberato di un difensore, manda sull’esterno della rete.

Al 50’ dopo 5 minuti di recupero finisce l’incontro.