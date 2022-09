Il Comune di Pescara approva il progetto per il nuovo canile

La giunta comunale di Pescara ha approvato il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione nuovo canile-rifugio in località Santa Teresa di Spoltore, per l’esattezza in via Rastelli, non molto lontano dalla zona artigianale Pip.

Come riporta il quotidiano IlPescara l’importo complessivo dell’intervento è pari a 621.208,67 euro da finanziare per 481.240,83 euro con fondi ministeriali e per 139.967,84 euro con fondi propri dell’ente ai fini dell’adeguamento del programma triennale opere pubbliche 2022-2024. Il nuovo canile si andrebbe a realizzare su un terreno di un imprenditore, che ha concesso in comodato d’uso gratuito per 60 anni al Comune di Pescara. «L’attenzione dell’amministrazione», si legge ancora nella delibera, «è rivolta ad assicurare il rispetto del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali, anche avvalendosi del garante per i diritti degli animali, con funzioni di controllo e di intermediazione con le associazioni. In tale ambito è prevista la realizzazione di una struttura destinata a canile rifugio in località Santa Teresa di Spoltore su terreni di proprietà privata, concessi a titolo di comodato d’uso gratuito in favore dell’amministrazione comunale di Pescara».