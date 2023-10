Chiusura canile di via Raiale. Sabato 4 novembre manifestazione in Piazza Salotto

Tutto porterebbe a concludere che il centrodestra un canile comunque sia a Pescara non lo vuole proprio. Altrimenti non si spiega come mai la Giunta comunale prima stanzia 20.000 Euro (era il 13 aprile 2023), come hanno appurato i consiglieri del M5 Stelle, per mettere in regola la struttura di via Raiale, secondo le prescrizioni della Asl, e poi decide il trasferimento dei 38 cani a Civitella Casanova. La scusa del trasferimento, secondo l'Assessore Nicoletta Di Nisio sarebbe che via Raiale non era in regola, nascondendo però che per i soldi per la messa a norma c’erano. Anche il sopralluogo di lunedì che il Sindaco Carlo Masci e l'assessore Di Nisio hanno effettuato insieme al sindaco di Spoltore Chiara Trulli e al Presidente del Consiglio comunale Lucio Matricciani, per cercare un sito adatto per costruire un rifugio per animali dalle parti di Caprara (Spoltore), dà l’impressione che si tratti del solito escamotage inscenato per sviare l’attenzione degli animalisti che, a differenza dei cani, votano e proprio a Pescara nel giugno del 2024 si rinnoverà il consiglio comunale. D’altra parte come non ricordare quando i due Sindaci si scontrarono sul progetto del Parco rifugio a Santa Teresa donato al Comune dal filantropo Daniele Kilhgren e che la Chiara Trulli assolutamente non voleva realizzare a Spoltore, tanto che è ancora in corso una vicenda giudiziaria amministrativa traPescara e Spoltore con ricorsi e contro ricorsi. Ma stavolta la protesta relativa alla vicenda del canile ha esasperato gli amici degli animali a 4 zampe che, insieme ai comitati cittadini, associazioni e il M5s, hanno deciso di fare luce su tutta questa storia organizzando per il 4 novembre prossimo alle ore 16:00 una manifestazione a piazza Salotto. Chissà cosa accadrà, seguiremo gli sviluppi di questa vicenda.