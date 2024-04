“I sentieri, i linguaggi, le voci dell'inclusione” con Eugenia Carfore e Jonis Bascir

Si alzerà domani (19 aprile) il sipario sul seminario “I sentieri, i i linguaggi, le voci dell’inclusione. Ospiti attesissimi di un incontro che negli anni si è guadagnato un posto di primo piano nel panorama della formazione abruzzese saranno la preside di Caivano, Eugenia Carfora e il noto attore Jonis Bascir. Il seminario, imbastito a quattro mani dal Liceo scientifico Galileo Galilei, dall’Istituto comprensivo 4 di Chieti, dall’Istituto Brigida di Termoli e il Comprensivo 3 di Pescara con la supervisione del maestro Antonio Greco, avrà il la alle ore 15 presso l’Auditorium Cianfarani di Chieti. Non sarà il solito incontro formativo ma un pomeriggio esperienziale che darà voce a Rossella Grenci, esperta di dislessia con all’attivo diverse pubblicazioni, alla preside di Caivano, Eugenia Carfora, a Carlo Scataglini, docente, formatore e esperto di metodologie di recupero e sostegno, Luca Trapanese, romanziere e fondatore de La casa di Matteo, e infine Jonis Bashir divenuto famoso per la sua interpretazione nella serie televisiva “Un medico in famiglia”. Per dare voce poetica alle sfumature dell’inclusione ci sarà spazio anche per una performance con Manuela Di Venanzio e Antonio Greco e per un reading con Silvia Palma, Marta Brigante e Giovanni Greco su testi di Carlo Scataglini. “Anche quest’anno – commenta il Dirigente scolastico del Liceo scientifico G. Galilei, prof. Carlo Cappello- torniamo a parlare di inclusione ma non lo facciamo con le parole. Il pubblico che partecipa ascolta la voce di chi lotta ogni giorno per abbattere le pareti della diversità, si scontra con pregiudizi e limiti imposti da chi fondamentalmente ha solo paura. Il nostro compito sarà solo quello di ascoltare e imparare e poi uscire

dall’Auditorium con nuove consapevolezze”.

INFO: sentierinclusivi.galilei@gmail.com