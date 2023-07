Manuel strappato alla vita a 17 anni. Il cordoglio del Liceo Galileo Galilei di Pescara

Dolore e sconforto per la scomparsa di Manuel Pellegrini, strappato alla vita a soli 17 anni da un destino crudele. "Non bastano lacrime o parole per esprimere vicinanza e affetto ai cari genitori, al fratello, ai nonni, ai parenti tutti per la grave perdita" le parole del dirigente scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei Carlo Cappello. "Nonostante le sofferenze, non faceva mancare sorrisi e gioia di vivere, che resteranno in tutti noi il suo ricordo più bello”.

Manuel era un ragazzo solare, gioioso e pieno di vitalità e frequentava con ottimi risultati il terzo anno nel plesso di via Vespucci. Con la sua famiglia, mamma Paola, papà Giacomo e il fratello maggiore Jacopo, viveva a Pescara Colli. Quando frequentava la seconda media, purtroppo, ha scoperto che una terribile malattia si era impossessata di lui. Dopo le prime cure il 'mostro' sembrava debellato, invece due anni fa c'è stato il ritorno. Lui è sempre stato determinato e combattivo, e nonostante le avversità, ha sempre voluto frequentare le lezioni con tenacia. Ha spronato gli amici a godere delle piccole gioie che la vita regalava loro. Le materie scientifiche e l'informatica erano le sue grandi passioni. A gennaio purtroppo la situazione è degenerata, con un peggioramento del suo quadro clinico. Questa mattina, lunedì 3 luglio, purtroppo Manuel è venuto a mancare, lasciando un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. In queste ore di dolore, tutta la comunità del Liceo Scientifico Galileo Galilei si è stretta al dolore di mamma, papà e del fratello maggiore, anche lui ex studente del liceo pescarese. Domani alle 16.00 nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori a Pescara ci sarà l'ultimo commosso saluto a questo giovane, autentico esempio di coraggio e di attaccamento alla vita.