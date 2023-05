Cade dalla finestra della scuola, 13enne trasportata in ospedale

Una giovane ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso in seguito ad una caduta dalla finestra della scuola. L'incidente sarebbe avvenuto questa mattina poco dopo le 9 a Pescara nella scuola secondaria di primo grado 11 febbraio '44, in strada Colle Pineta. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in ospedale e le forze dell'ordine che hanno avviato immediatamente le indagini.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++