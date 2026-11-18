La Giunta regionale dell'Abruzzo si è riunita ieri e ha approvato una serie articolata di provvedimenti che spaziano dall'energia all'agricoltura, dalla ricerca alla sanità, passando per il sociale e le infrastrutture portuali. Un pacchetto complessivo che mobilita decine di milioni di euro, tra fondi europei, statali e regionali, e che tocca settori strategici per lo sviluppo del territorio.

Su iniziativa del presidente Marco Marsilio, l'Esecutivo ha rilasciato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l'atto d'intesa necessario per autorizzare Terna S.p.A. a collegare alla Rete di Trasmissione Nazionale la nuova Cabina Primaria "Silvi" di E-Distribuzione, nel territorio del Comune di Silvi (TE). L'intervento prevede la realizzazione di due nuovi raccordi aerei, lunghi complessivamente circa 850 metri, e l'installazione di due sostegni per il collegamento alla linea elettrica a 132 kV Villanova-Pineto, diramazione Montesilvano. Il via libera è arrivato a seguito della conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta dal MASE; la società proponente dovrà rispettare tutte le prescrizioni indicate dagli enti nei pareri acquisiti durante l'istruttoria.

Su proposta del vicepresidente della Giunta e assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente, l'Esecutivo ha preso atto del finanziamento del progetto europeo "ReCLAiMiT" (Fossil-Free Laminated Timber for Distributed Manufacturing), ammesso a contributo nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027. L'iniziativa, della durata di 42 mesi (dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2030), punta a ridurre le emissioni di carbonio attraverso lo sviluppo di nuovi modelli, metodologie di valutazione e linee guida per favorire il riutilizzo del legname da costruzione nella filiera edilizia e la produzione di legno lamellare da materiali già utilizzati, creando nuove opportunità imprenditoriali e di mercato. Il progetto dispone di un budget complessivo di 4.197.793,13 euro, interamente finanziato dall'Unione Europea, e coinvolge un partenariato internazionale coordinato dalla società norvegese SINTEF AS, di cui fanno parte anche l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Sempre su proposta del vicepresidente Imprudente, la Giunta ha approvato le linee guida per rafforzare la prevenzione della peste suina africana negli allevamenti abruzzesi. Il provvedimento istituisce un programma di aiuti da 1.229.093,03 euro, finanziato con risorse statali, per sostenere interventi di sicurezza, in particolare la realizzazione e l'adeguamento delle recinzioni. I contributi potranno coprire fino all'80% delle spese ammissibili, a tutela degli allevamenti e delle attività produttive.

Su iniziativa del vicepresidente Imprudente, l'Esecutivo ha autorizzato 92.555,40 euro di contributi per finanziare tutte le 15 domande comunali ammesse al programma 2026 di tutela, promozione e valorizzazione del tartufo abruzzese. La dotazione iniziale di 50.000 euro è stata incrementata per sostenere integralmente le iniziative ammissibili, favorendo la promozione delle produzioni tipiche, delle tradizioni locali e dei territori interessati.

Ancora su proposta del vicepresidente Imprudente, la Giunta ha approvato il programma 2026-2028 per i servizi di consulenza alle aziende zootecniche abruzzesi, con una dotazione complessiva di 1.577.763,64 euro. Le attività saranno svolte dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo e saranno accessibili anche alle imprese non associate, nel rispetto dei requisiti previsti. L'intervento punta a garantire continuità all'assistenza tecnica e a sostenere la competitività degli allevamenti regionali.

Sempre su impulso del vicepresidente Imprudente, la Giunta ha approvato l'accordo con AreaCom per lo svolgimento della gara relativa all'acquisto di macchinari e attrezzature destinati al Centro di Ricerca Unico d'Abruzzo, nell'ambito del progetto Ri.CR.E.A. La procedura ha un valore di 3.160.000 euro, di cui 2.700.000 euro per macchinari e 460.000 euro per attrezzature, e rientra nel programma di riqualificazione del centro, già finanziato con 6 milioni di euro.

Su proposta dell'assessore al Bilancio Mario Quaglieri, la Giunta ha dato attuazione a diverse leggi regionali, destinando 4 milioni di euro per il biennio 2026-2027 a un Fondo di rotazione per sostenere i Comuni nella realizzazione di progetti di recupero architettonico e paesaggistico. Sono stati inoltre assegnati 150 mila euro alle aziende zootecniche colpite dalla Blue Tongue, 120 mila euro ai centri diurni dell'Aquila, 40 mila euro al Comune di Atri e 30 mila euro al Comune di Spoltore per percorsi di autonomia rivolti alle persone con disabilità, oltre a 20 mila euro all'ERSI per uno studio sull'ATUR.

Sempre su iniziativa dell'assessore Quaglieri, sono stati resi disponibili oltre 3,5 milioni di euro di fondi vincolati, destinati principalmente al saldo delle risorse per il trasporto pubblico locale (oltre 1,83 milioni di euro) e all'ammodernamento tecnologico degli ospedali (oltre 1,25 milioni di fondi PNRR), oltre che a progetti europei e interventi di integrazione e inclusione sociale. Attraverso ulteriori variazioni tecniche di bilancio, sono state rese operative le risorse per un tour dedicato all'intelligenza artificiale nelle imprese (quasi 148.500 euro), l'acquisto di un furgone per il Centro Ittogenico dell'Aquila (70 mila euro), un accordo con l'ERSI (35 mila euro) e iniziative delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo (quasi 15 mila euro).

Infine, sempre su proposta dell'assessore Quaglieri, la Giunta ha approvato una variazione al bilancio 2026-2028 per iscrivere finanziamenti vincolati destinati a interventi di interesse regionale. Tra le principali voci figurano 13.120.000 euro per alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, 25.800.000 euro per ricerca e innovazione, 838.346,50 euro per il turismo, 223.996,31 euro per le farmacie a basso fatturato e 1.493.412 euro per prestazioni sanitarie residenziali specialistiche rivolte a persone con dipendenze.

Su iniziativa dell'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, la Giunta ha approvato il programma regionale 2026-2028 per il potenziamento della rete degli sportelli di tutela dei consumatori. L'iniziativa, del valore complessivo previsto di 430.588 euro, coinvolge 12 associazioni e punta a rafforzare l'assistenza gratuita di primo livello, l'informazione sui diritti e il supporto ai cittadini. L'attuazione è subordinata all'ammissione del programma da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Su iniziativa dell'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D'Annuntiis, la Giunta ha approvato la ripartizione, per l'annualità 2026, di 169.499,67 euro destinati alla manutenzione straordinaria delle aree portuali e all'escavazione dei fondali dei porti di competenza regionale, ai sensi della legge regionale n. 47/2006. Le risorse sono assegnate al Comune di Giulianova (100.000 euro per il porto cittadino) e al Comune di Roseto degli Abruzzi (69.499,67 euro per l'approdo turistico "PortoRose"). I finanziamenti consentiranno di completare e garantire la piena funzionalità degli interventi già avviati con la precedente programmazione. Per l'approdo peschereccio di Martinsicuro, già interessato da un primo intervento, l'adeguamento dei fondali proseguirà con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).