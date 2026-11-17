L'Aquila si prepara a celebrare uno dei suoi tesori più preziosi. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, piazza Duomo ospiterà la quinta edizione della Fiera Internazionale dei Tartufi d'Abruzzo, un appuntamento che porterà nel cuore della città oltre 60 aziende e trasformerà la piazza in un grande spazio espositivo al chiuso, riscaldato e fruibile anche in caso di maltempo.

L'inaugurazione è fissata per venerdì 27 alle 16, alla presenza del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Promossa dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e organizzata da ARAP, la manifestazione rappresenta un'occasione concreta per raccontare una filiera che, come sottolineato dal vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura Emanuele Imprudente, «crea lavoro e reddito nelle aree interne e montane e che ha nella biodiversità dei nostri territori la sua risorsa più preziosa».

Il pubblico potrà acquistare il tartufo direttamente dai produttori, assaggiarlo grazie agli chef abruzzesi e conoscere da vicino il lavoro dei cavatori, accanto a tante altre tipicità ed eccellenze della regione.

Cuore pulsante di questa edizione sarà il Teatro del Gusto, che ospiterà oltre 14 appuntamenti tra showcooking, masterclass, degustazioni ed esperienze sensoriali. Protagonisti saranno gli chef del territorio e gli studenti dell'Istituto alberghiero Da Vinci-Colecchi, che porteranno in cucina il tartufo e le altre produzioni abruzzesi. Il programma prevede anche uno spazio dedicato ai panettoni e una degustazione di formaggi. Tutti gli appuntamenti potranno essere consultati e prenotati sull'app Abruzzo Eat.

«All'Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, celebreremo insieme due patrimoni riconosciuti dall'UNESCO, la cucina italiana e la cerca e cavatura del tartufo – ha spiegato Imprudente –. Portarli nella stessa serata significa raccontare tutto il percorso che va dal bosco alla tavola, dalla conoscenza delle tartufaie ai gesti che si tramandano in cucina». La serata di venerdì 27 avrà un menù interamente dedicato al tartufo, mentre sabato mattina giuristi e docenti universitari si confronteranno sulle norme che regolano la cerca, sui diritti e sui doveri dei cavatori e sulla tutela degli ambienti naturali.

La dimensione internazionale resta centrale: «La presenza di 12 buyer internazionali e della stampa estera dà alle nostre imprese l'occasione di farsi conoscere fuori dall'Abruzzo – ha proseguito il vicepresidente –. Per le aziende più piccole, incontrare direttamente chi acquista sui mercati esteri significa poter presentare il prodotto, spiegarne la provenienza e costruire rapporti commerciali. È su queste opportunità che vogliamo far crescere la Fiera».

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella sala Isolina Scarsella di Palazzo Silone, sono intervenuti, accanto a Imprudente, Raffaele Daniele, vicesindaco dell'Aquila, Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, Romeo Ciammaichella, responsabile del Dipartimento Innovazione e Digitalizzazione di ARAP, Paolo Federico, presidente del GAL Gran Sasso Velino in rappresentanza dei sette GAL coinvolti, Maurizio Dionisio, direttore generale di ARPA Abruzzo, Giovanni Cappelli, amministratore unico dell'Azienda speciale Territorio e Cultura che gestisce le Grotte di Stiffe, Vittorio Letta, presidente dell'Associazione Tartufai della Marsica, e Marco Leonardi, professore associato di Botanica sistematica e docente di Micologia ambientale all'Università dell'Aquila.

Il vicepresidente ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa, tra cui la Fondazione Carispaq, la Fondazione Pescara Abruzzo, il Consorzio Tutela Vini e l'Unione italiana ciechi e ipovedenti. A chiudere la conferenza sono stati gli influencer abruzzesi che promuoveranno la Fiera sui social – I am Giappo, Stellina, L'Abruzzese Medio, Sono un Fregno Abruzzese e Just Giò – che hanno dato appuntamento ai presenti con una promessa all'insegna dell'ironia: «Faremo di tutto per rovinarla».