Giunta Abruzzo, oltre 150 milioni tra sanità, porti, ricerca e promozione del territorio

La Giunta regionale ha approvato un pacchetto di provvedimenti che mobilita 150.342.868,28 euro complessivi, con una forte incidenza sulla sanità — oltre 137 milioni — e interventi mirati su porti, ricerca, inclusione sociale, turismo internazionale e tutela ambientale. La seduta, come le altre riunioni dell’esecutivo abruzzese, ha combinato una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 con delibere di settore proposte dai diversi assessori.

La quota maggiore delle risorse, 137.246.097,39 euro, è destinata al Servizio sanitario regionale. Il capitolo più rilevante riguarda il Piano di preparazione e risposta alle pandemie da patogeni respiratori, per cui sono iscritti 120.056.000 euro. A seguire, 16.943.824,39 euro sono previsti per l’adozione dei nuovi flussi informativi sanitari nell’ambito del PNRR.

La Giunta ha inoltre destinato 246.273 euro al potenziamento dei test di profilazione genomica, una misura che rafforza la capacità diagnostica e personalizzata delle cure. Completa il quadro sanitario un finanziamento di 16.943.824,39 euro per l’adeguamento digitale e informativo del sistema regionale.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti, la Giunta ha approvato 331.542 euro per la manutenzione di porti e approdi turistici. Le risorse sono ripartite tra:

- Comune di Giulianova: 180.000 euro

- Comune di Pescara: 100.000 euro

- Comune di Ortona: 51.542 euro

Si tratta di interventi di ordinaria manutenzione destinati a presidiare la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture portuali, un settore su cui la Regione interviene regolarmente anche attraverso programmi nazionali e fondi europei dedicati alla pesca e alla marineria.

Un pacchetto di 9.677.839,89 euro è destinato a ricerca, innovazione e politiche sociali. Il capitolo più consistente, 6.500.000 euro, finanzia progetti di ricerca e sviluppo presentati dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nell’ambito del Programma Operativo FESR.

Altri interventi includono 2.000.000 euro per il Fondo nazionale per la non autosufficienza, 500.000 euro per progetti di inclusione sociale e lavorativa, 400.000 euro per l’aggiornamento tecnologico dei laboratori regionali e 277.839,89 euro per attività di ricerca applicata su temi ambientali e sanitari.

Su proposta dell’assessore al Turismo, la Giunta ha approvato 250.000 euro per la partecipazione regionale all’Expo di Belgrado, prevista per il 2027. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Pescara, punta a promuovere l’immagine dell’Abruzzo sui mercati dei Balcani e a favorire occasioni di incontro tra imprese regionali e partner internazionali.

L’investimento si inserisce in una strategia più ampia di internazionalizzazione del territorio, che la Regione persegue anche attraverso programmi di cooperazione Adriatico-Ionica e progetti di promozione turistica all’estero.

Un pacchetto di 2.637.389 euro è destinato a interventi ambientali e di rigenerazione territoriale. Tra le principali voci:

- 1.000.000 euro per la gestione sostenibile delle foreste regionali

- 600.000 euro per progetti di efficientamento energetico negli edifici pubblici

- 500.000 euro per la rigenerazione urbana di aree degradate

- 300.000 euromper la tutela della biodiversità nelle aree protette

- 237.389 euro per attività di educazione ambientale e comunicazione

La misura sulle foreste si collega alla Strategia forestale nazionale, cui la Regione destina regolarmente risorse per rimboschimento, prevenzione incendi e valorizzazione delle filiere legno-energia.

Su proposta del vicepresidente e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, la Giunta ha approvato **200.000 euro** a sostegno della filiera ortofrutticola regionale. Le risorse finanzieranno attività di promozione commerciale, partecipazione a fiere di settore e progetti di innovazione nelle imprese agricole.

La seduta ha incluso anche provvedimenti di natura organizzativa e amministrativa. La Giunta ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR), con una dotazione finanziaria che conferma il sostegno regionale al sistema sanitario. Sono stati inoltre adottati provvedimenti in materia di Contratti di filiera CUP (Contratti di filiera e Contratti territoriali), nomine dirigenziali e aggiornamenti tariffari in ambito veterinario.

Il pacchetto approvato riflette le priorità che la Giunta regionale persegue con continuità nella programmazione 2026-2028: rafforzamento della sanità pubblica, sviluppo delle infrastrutture portuali, sostegno alla ricerca universitaria, promozione turistica internazionale e tutela ambientale. Le risorse, in parte vincolate da assegnazioni nazionali e comunitarie, si aggiungono ai numerosi interventi già finanziati nel corso dell’anno, che hanno toccato settori come mobilità, edilizia residenziale pubblica, protezione civile e filiere produttive.