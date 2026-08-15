Dalla cabinovia di Monte Piselli all’assegno di natalità: le decisioni della Giunta Marsilio

Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, si è riunita ieri in seduta ordinaria e ha approvato i seguenti provvedimenti.

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis, la Giunta ha dato seguito all’iter per la realizzazione della nuova cabinovia di Monte Piselli, nei territori dei Comuni di Civitella del Tronto e Valle Castellana, destinata a sostituire gli impianti esistenti nel comprensorio sciistico San Giacomo – Monte Piselli. L’intervento dispone di un finanziamento di 12 milioni di euro concesso dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, ha come beneficiario il Consorzio Turistico dei Monti Gemelli (CO.TU.GE.) e come soggetto attuatore la Provincia di Ascoli Piceno. Il provvedimento sarà ora trasmesso alla II Commissione del Consiglio regionale per il parere previsto dalla normativa, propedeutico ai successivi passaggi autorizzativi.

Sempre su proposta dell’assessore D’Annuntiis, la Giunta ha avviato l’iter di competenza per la realizzazione di una cestovia a due posti in località Coppo dell’Orso – Aremogna, a Roccaraso, su istanza della F.A.E.R.R. Sas. Il progetto riguarda esclusivamente l’impianto destinato al trasporto di pedoni. Anche in questo caso il provvedimento sarà trasmesso alla II Commissione consiliare per il parere previsto dalla normativa, prima dei successivi passaggi autorizzativi. Non sono previsti oneri per il bilancio regionale.

Su proposta dell’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica, Mario Quaglieri, la Giunta ha autorizzato la riserva di cinque alloggi di edilizia residenziale pubblica in quattro Comuni abruzzesi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa. In particolare, sono stati riservati due alloggi a Scafa, uno dei quali destinato a un nucleo residente in un edificio ERP interessato dai lavori per il raddoppio ferroviario Manoppello-Scafa; un alloggio a Quadri e uno a Guardiagrele per emergenze abitative già accertate; un alloggio a Torricella Sicura per eventuali future necessità. Le riserve potranno avere una durata massima di due anni e non comportano oneri per il bilancio regionale.

Su proposta del vicepresidente con delega ai Parchi e Riserve Naturali, Emanuele Imprudente, la Giunta ha approvato gli obiettivi e le misure di conservazione di dieci Zone Speciali di Conservazione (ZSC) gestite dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dal Parco Nazionale della Maiella e dal Parco Regionale Sirente – Velino. I provvedimenti, adottati nell’ambito delle attività per il superamento della procedura di infrazione europea 2015/2163, definiscono in maniera più puntuale gli obiettivi per la tutela di habitat e specie e le relative misure di conservazione. Le nuove disposizioni integrano quelle già vigenti senza modificare sostanzialmente l’attuale regime dei vincoli e diventano riferimento per le procedure di Valutazione di incidenza. Le azioni previste potranno essere finanziate attraverso risorse europee, fondi ministeriali per la biodiversità ed eventuali risorse regionali.

Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sono stati approvati gli indirizzi regionali per l’inquadramento dei medici veterinari specialisti ambulatoriali nella dirigenza veterinaria.

La Giunta ha inoltre recepito le Linee guida del Centro nazionale sangue per il Programma di Patient Blood Management (PBM) e istituito un Coordinamento regionale dei Comitati per il buon uso del sangue (COBUS). Il provvedimento punta a rendere omogenea sul territorio regionale l’applicazione delle buone pratiche nella gestione del sangue e degli emocomponenti, promuovendo appropriatezza, sicurezza e un uso più efficace delle risorse disponibili.

Approvati inoltre gli indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende sanitarie regionali per il triennio 2027-2029, definendo il quadro di riferimento per la programmazione delle ASL.

La Giunta ha approvato anche il Bilancio d’esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale relativo al 2025 e i progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Approvata, inoltre, la costituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, la Giunta regionale ha preso atto del finanziamento del progetto “PRESPORT”, nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Croazia 2021-2027, e ha approvato gli schemi di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Martinsicuro e tra la Regione, il Comune di Giulianova e l’Ente Porto di Giulianova.

Sempre su proposta del presidente Marco Marsilio, la Giunta ha approvato il Piano di attuazione degli interventi del Programma regionale FESR Abruzzo 2021-2027 e il relativo Piano di individuazione delle azioni e delle strutture responsabili dell’attuazione. L’aggiornamento organizza il quadro operativo degli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, individuando le azioni e le strutture regionali responsabili della loro attuazione. Sempre nell’ambito delle politiche di coesione, è stato approvato l’aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 e dei relativi allegati, adeguando gli strumenti regionali alle esigenze di attuazione, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con le risorse FSC.

Nell’ambito delle politiche di promozione culturale e turistica, sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Complementare Abruzzo 2014-2020 – Azione 6.8.3, finalizzati alla realizzazione della 78ª edizione del Prix Italia all’Aquila. La Giunta ha inoltre approvato la concessione del patrocinio regionale e le modalità di attuazione dell’intervento “L’Abisso e la Carezza. Visioni del cuore d’Italia ferito e della sua rinascita (2016-2026)”, iniziativa finalizzata alla valorizzazione e alla promozione delle risorse culturali e turistiche del territorio.

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, la Giunta ha approvato lo schema di avviso relativo ai criteri e alle modalità di assegnazione dei contributi regionali previsti dall’“Assegno di natalità” della legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2021 e successive modifiche. La misura è destinata ai nuclei familiari con minori nati, adottati o affidati negli anni 2022, 2023 e 2024, residenti o che trasferiscano la propria residenza nei piccoli Comuni di montagna individuati dalla normativa regionale. L’intervento punta a sostenere le famiglie e a contrastare il progressivo spopolamento delle aree montane.

Sempre su proposta dell’assessore Santangelo, la Giunta ha preso atto della sopravvenuta impossibilità di mantenere la destinazione originaria dell’immobile del Comune di Celenza sul Trigno, interessato dai lavori di ristrutturazione del micro nido finanziati nell’ambito del PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione V.2.1.A, autorizzandone la rifunzionalizzazione per finalità pubbliche e definendo gli effetti sul vincolo di destinazione previsto dal finanziamento originario.

Su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, la Giunta regionale ha designato formalmente la signora Flora Giovanna Bianco quale componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele, in rappresentanza della Regione Abruzzo.

Su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, è stata inoltre approvata la variazione n. 11/2026 al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, per l’iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, la Giunta regionale ha infine approvato lo schema di Accordo di servizio tra l’Autorità di gestione unitaria FESR-FSE della Regione Abruzzo e l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AREACOM), per la delega delle procedure di affidamento del servizio di valutazione strategica e operativa dei Programmi regionali FESR Abruzzo 2021-2027 e FSE+ Abruzzo 2021-2027. Il servizio, da affidare mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede un importo a base d’asta di 1.253.600 euro e una durata fino al 30 settembre 2030.