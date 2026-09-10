“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Futuro Nazionale, a Pescara la conferenza sull'uso delle armi
L’appuntamento “Legittima Difesa e uso Legittimo delle Armi Artt. 52-53 CP” presso la Sala Consiliare. Interverrà da remoto il Generale Vannacci
Si svolgerà sabato 12 settembre, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Pescara, la Conferenza giuridica promossa dal Comitato Costituente Pescara 1875 – Futuro Nazionale sul tema “Legittima Difesa e uso Legittimo delle Armi Artt. 52-53 CP”.
L’iniziativa vedrà gli interventi da remoto del Generale Roberto Vannacci e dell’onorevole Laura Ravetto, Responsabile nazionale Direzione Giustizia di Futuro Nazionale.
Saranno presenti in Sala consiliare l’avvocato Giorgio Carta, docente di Diritto Militare e Responsabile Nazionale del Dipartimento Sicurezza, Remigrazione e Rapporti con le Forze dell’Ordine; l’avvocato Valeria Toppetti, Capogruppo di Futuro Nazionale al Comune di Pescara e referente del Comitato Costituente Pescara 1875 organizzatore dell’evento; l’avvocato Paola Di Cioccio, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni superiori; e l’avvocato Luca Pellegrini, penalista del Foro di Pescara.
A moderare l’appuntamento sarà il Professor Diego De Carolis, avvocato e docente di Diritto Urbanistico nell’Università degli Studi di Teramo.
Alla giornata sono stati invitati a partecipare i referenti di tutti i Comitati Costituenti d’Abruzzo, oltre al Prefetto di Pescara S.E. Luigi Carnevale, ai rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e, naturalmente, ai cittadini.