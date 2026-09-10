Frase del giorno

10 Set, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Futuro Nazionale, a Pescara la conferenza sull'uso delle armi

Futuro Nazionale, a Pescara la conferenza sull'uso delle armi

L’appuntamento “Legittima Difesa e uso Legittimo delle Armi Artt. 52-53 CP” presso la Sala Consiliare. Interverrà da remoto il Generale Vannacci

Futuro Nazionale, a Pescara la conferenza sull'uso delle armi

Si svolgerà sabato 12 settembre, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Pescara, la Conferenza giuridica promossa dal Comitato Costituente Pescara 1875 – Futuro Nazionale sul tema “Legittima Difesa e uso Legittimo delle Armi Artt. 52-53 CP”.

L’iniziativa vedrà gli interventi da remoto del Generale Roberto Vannacci e dell’onorevole Laura Ravetto, Responsabile nazionale Direzione Giustizia di Futuro Nazionale.

Saranno presenti in Sala consiliare l’avvocato Giorgio Carta, docente di Diritto Militare e Responsabile Nazionale del Dipartimento Sicurezza, Remigrazione e Rapporti con le Forze dell’Ordine; l’avvocato Valeria Toppetti, Capogruppo di Futuro Nazionale al Comune di Pescara e referente del Comitato Costituente Pescara 1875 organizzatore dell’evento; l’avvocato Paola Di Cioccio, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni superiori; e l’avvocato Luca Pellegrini, penalista del Foro di Pescara.

A moderare l’appuntamento sarà il Professor Diego De Carolis, avvocato e docente di Diritto Urbanistico nell’Università degli Studi di Teramo.

Alla giornata sono stati invitati a partecipare i referenti di tutti i Comitati Costituenti d’Abruzzo, oltre al Prefetto di Pescara S.E. Luigi Carnevale, ai rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e, naturalmente, ai cittadini.

 

Tags: Futuro nazionale Pescara Conferenza Uso armi Legittima difesa Toppetti Vannacci

Vedi anche

Domani a Pescara il gazebo di Futuro Nazionale
Politica

Domani a Pescara il gazebo di Futuro Nazionale

22 Ago, 2026
Futuro Nazionale, nasce il Comitato Costituente “Pescara 1875”
Politica

Futuro Nazionale, nasce il Comitato Costituente “Pescara 1875”

07 Ago, 2026
Oggi pomeriggio a Pescara arriva l'ex generale Vannacci
Politica

Oggi pomeriggio a Pescara arriva l'ex generale Vannacci

14 Lug, 2026
Sospiri sul 'caso' Toppetti: "Ha cambiato tre partiti in tre anni"
Politica

Sospiri sul 'caso' Toppetti: "Ha cambiato tre partiti in tre anni"

11 Lug, 2026
L'ex generale Vannacci fa shopping nel centrodestra
Politica

L'ex generale Vannacci fa shopping nel centrodestra

10 Lug, 2026
Pescara pronta ad ‘abbracciare’ il Generale Vannacci
Politica

Pescara pronta ad ‘abbracciare’ il Generale Vannacci

03 Ott, 2023
Legittima difesa: oltre 23mila firme in Abruzzo, più di 5400 a L’Aquila
Attualità

Legittima difesa: oltre 23mila firme in Abruzzo, più di 5400 a L’Aquila

07 Giu, 2016
Blitz Forza Nuova a Montesilvano: "Sì a legittima difesa contro criminalità"
Società

Blitz Forza Nuova a Montesilvano: "Sì a legittima difesa contro criminalità"

04 Nov, 2015
La mia "Mente Animale"
Life Style

La mia "Mente Animale"

23 Nov, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661