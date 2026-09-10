Futuro Nazionale, a Pescara la conferenza sull'uso delle armi

Si svolgerà sabato 12 settembre, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Pescara, la Conferenza giuridica promossa dal Comitato Costituente Pescara 1875 – Futuro Nazionale sul tema “Legittima Difesa e uso Legittimo delle Armi Artt. 52-53 CP”.

L’iniziativa vedrà gli interventi da remoto del Generale Roberto Vannacci e dell’onorevole Laura Ravetto, Responsabile nazionale Direzione Giustizia di Futuro Nazionale.

Saranno presenti in Sala consiliare l’avvocato Giorgio Carta, docente di Diritto Militare e Responsabile Nazionale del Dipartimento Sicurezza, Remigrazione e Rapporti con le Forze dell’Ordine; l’avvocato Valeria Toppetti, Capogruppo di Futuro Nazionale al Comune di Pescara e referente del Comitato Costituente Pescara 1875 organizzatore dell’evento; l’avvocato Paola Di Cioccio, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni superiori; e l’avvocato Luca Pellegrini, penalista del Foro di Pescara.

A moderare l’appuntamento sarà il Professor Diego De Carolis, avvocato e docente di Diritto Urbanistico nell’Università degli Studi di Teramo.

Alla giornata sono stati invitati a partecipare i referenti di tutti i Comitati Costituenti d’Abruzzo, oltre al Prefetto di Pescara S.E. Luigi Carnevale, ai rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e, naturalmente, ai cittadini.