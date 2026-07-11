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Sospiri sul 'caso' Toppetti: "Ha cambiato tre partiti in tre anni"

Il presidente del consiglio regionale è coordinatore di Forza Italia risponde alla consigliera fuoriuscita dal partito per la mancata conferma come assessore

Sospiri sul 'caso' Toppetti: "Ha cambiato tre partiti in tre anni"

L’orizzonte di Forza Italia è ben chiaro e delineato. Forse la bussola, come dice il consigliere comunale Valeria Toppetti, dovrebbe ritrovarla chi, come lei, ha cambiato 3 partiti in appena 3 anni di attività politica. Nella sua ricerca, magari, potrebbe trovare un valido ausilio nella propria fede, recitando un atto di dolore con convinzione per ritrovare la verità tra qualche bugia”. E’ il commento del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri alle affermazioni con le quali “il consigliere Toppetti ha cercato di giustificare il proprio ingresso in Futuro Nazionale, accampando pretesti che stavolta nemmeno i social le stanno perdonando”.

“L’avvocato Toppetti ha deciso di cambiare casacca dopo che non è stata confermata nella giunta comunale - ha detto il Presidente Sospiri, coordinatore provinciale di FI -. Non entro nel merito di questa scelta che attiene il sindaco Masci; non ritengo legittimo strabordare ora contro un partito che ha dato tante occasioni di crescita e di affermazione al consigliere Toppetti che, al suo esordio, si è ritrovata prima con la nomina di assessore in tasca, poi con la carica di responsabile regionale di Azzurro Donna. Al consigliere Toppetti auguro di ritrovare, in Futuro Nazionale, la serenità politica, altrettante occasioni di visibilità e soprattutto di poter dimostrare, al primo ritorno alle urne, quanto abbia pesato effettivamente in questi anni l’appartenenza e la militanza in Forza Italia rispetto alla sua persona”.

 

Tags: Valeria toppetti Futuro nazionale Forza italia Lorenzo sospiri Pescara

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