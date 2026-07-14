Oggi pomeriggio a Pescara arriva l'ex generale Vannacci

È atteso oggi a Pescara il generale Roberto Vannacci, protagonista di una giornata che punta a segnare un passaggio politico importante in Abruzzo. La visita rientra in un programma di due giorni che tocca anche Vasto e che, secondo le anticipazioni, serve a formalizzare nuove adesioni a Futuro Nazionale.



Nel capoluogo adriatico, Vannacci dovrebbe presentarsi alle 15.30 nella sala consiliare per una conferenza stampa, seguita alle 18.30 da un comizio pubblico in piazza Sacro Cuore. Al centro dell’iniziativa ci sono le adesioni di figure locali come i consiglieri comunali Valeria Toppetti e Christian Orta, indicati tra i primi passaggi verso il movimento.



La visita non sta però passando inosservata. In città è stato annunciato anche un presidio antifascista davanti al municipio, promosso da sigle e associazioni che contestano la presenza del generale. Il clima intorno all’appuntamento, dunque, è quello di una giornata politicamente densa e destinata a far discutere.



L’arrivo di Vannacci a Pescara è letto come un segnale di consolidamento territoriale per Futuro Nazionale, che prova a radicarsi anche in Abruzzo. La scelta di Pescara come prima tappa della visita sottolinea il peso politico della città nel quadro regionale.



Domani il generale proseguirà poi a Vasto per un secondo appuntamento con sostenitori e nuovi ingressi nel movimento. Nel complesso, la due giorni abruzzese sembra costruita per mostrare visibilità, organizzazione e capacità di attrarre amministratori locali in vista degli imminenti appuntamenti elettorali.





