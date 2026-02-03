Fondi a rischio per la nuova Pescara, Pagano: "Falso"

Fusione Comuni,*

“In merito all’articolo pubblicato oggi dal quotidiano 'Il Centro', dal

titolo ‘A rischio la fusione dei Comuni, spariti 150 milioni di

contributi’, ritengo doveroso intervenire per smentire una ricostruzione

che non corrisponde ai fatti e che appare particolarmente grave a pochi

giorni dalle elezioni suppletive di Pescara". Lo dichiara, in una nota,

Nazario Pagano, di Forza Italia, Presidente della I Commissione Affari

Costituzionali della Camera, attualmente impegnata nell’esame del decreto

Milleproroghe.



“L’articolo - prosegue Pagano - contiene infatti una doppia e grave

inesattezza. In primo luogo, viene impropriamente attribuito all’onorevole

Lucaselli, di Fdi, un emendamento che non le appartiene. L’onorevole

Lucaselli ha sottoscritto l’emendamento 4.161, che riguarda tutt’altra

materia ed è stato regolarmente dichiarato ammissibile. L’emendamento che

interveniva sottraendo fondi destinati alle fusioni dei Comuni è invece il

numero 4.162, a firma di tre deputati del Partito Democratico (De Maria,

Bonafè e Guerra)”.



“In secondo luogo – ed è un aspetto decisivo – tale emendamento è stato

dichiarato inammissibile dal sottoscritto in qualità di Presidente della

Commissione, poiché estraneo all’oggetto del provvedimento. Di conseguenza,

non esiste più nel fascicolo dei lavori parlamentari. Si tratta di un dato

facilmente verificabile consultando sia il fascicolo degli emendamenti sia

il resoconto della seduta della Commissione Affari Costituzionali”.



“In un solo articolo, dunque, vengono riportate due informazioni non

corrispondenti alla realtà. Una ricostruzione che finisce per generare un

allarme del tutto infondato. Desidero pertanto rassicurare i cittadini e le

amministrazioni interessate: non esiste alcun rischio per la realizzazione

dell’Unione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, né tantomeno

per i contributi previsti. I lavori parlamentari procedono con trasparenza

e nel pieno rispetto delle regole. Mi auguro che su temi così rilevanti e

delicati, soprattutto a pochi giorni da importanti appuntamenti elettorali,

l’informazione sappia attenersi con maggiore rigore ai fatti e agli atti

ufficiali del Parlamento" conclude Pagano.



Roma 3 febbraio