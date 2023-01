Nuova Pescara più complessa della Brexit

Continuano a susseguirsi le richieste di convocazione della Commissione Statuto della Nuova Pescara. Il nuovo appuntamento è per giovedì 19 gennaio presso la sala consiliare del Comune di Montesilvano. All’ordine del giorno (ore 16:30) c’è sempre la rilettura della bozza di statutopreparata per la fusione di Montesilvano-Pescara-Spoltore in un nuovo soggetto amministrativo.

L’elaborato è stato sviluppato dal professor Romano Orrù docente di Diritto Costituzionale e Comparato presso l’Università di Teramo.

Il sospetto, almeno secondo il nostro modo di vedere, e’ che non riuscire a trovare una concordia sulle regole di funzionamento del nuovo Comune ‘allargato’ possa essere una strategia dei politici coinvolti per ritardare ancora il processo di fusione che, lo ricordiamo, è stato votato dai cittadini col referendum consultivo nel 2014.

Ricordiamo che ‘in ballo’ ci sono importanti fondi governativi stanziati ‘ad hoc’ per i soggetti amministrativi aggregati: per fare investimenti e dare un volto nuovo e di più ampio respiro a tutta l’area coinvolta in questo processo, con l’auspicio che anche le ataviche questioni del campanile e dell’Abruzzo fontamaresco possano essere superate per il raggiungimento di un obiettivo superiore.