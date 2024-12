Nuova Pescara, l’INU: “Sì alla fusione dei tre Comuni, per lo sviluppo dell’area Chieti-Pescara

Sì alla prosecuzione del percorso di fusione tra i Comuni di Pescara,

Montesilvano e Spoltore, collocandolo tuttavia in una visione strategica e

territoriale più lungimirante che interessi l’area Pescara-Chieti e che

valorizzi le potenzialità dei nuovi strumenti di governo del territorio,

già a disposizione. E’ la posizione dell’Istituto Nazionale di Urbanistica

che interviene nel dibattito in corso, annunciando che proprio sul tema delle

implicazioni territoriali della fusione dei tre Comuni organizzerà il 15

febbraio 2025, in coincidenza del cinquantesimo anniversario della

fondazione della sezione Abruzzo e Molise, un convegno di approfondimento

di rilievo nazionale.



Secondo Roberto Mascarucci, componente del Consiglio direttivo nazionale

dell’INU, già presidente della sezione, “è positivo che si sia di nuovo

animato il dibattito attorno al percorso di fusione di Pescara,

Montesilvano e Spoltore, ma rischiano di essere miopi, secondo noi, alcune

proposte emerse. Bloccare il processo non ha senso e comprometterebbe tutte

le opportunità costruite, così come non occorre appesantire il quadro

istituzionale attraverso la creazione di nuovi enti intermedi. Ci sono al

contrario strumenti e dispositivi che attendono di essere valorizzati al

meglio, che possono costituire utili mezzi per favorire lo sviluppo, la

programmazione, la progettazione in un’area ben più vasta di quella

amministrata dai tre Comuni e all’interno della quale i centri urbani sono

legati da tempo da comunanze e interconnessioni economiche e territoriali”.



Mascarucci si riferisce “all’area Pescara-Chieti, la cui progettazione,

senza nulla togliere al processo di fusione in corso, anzi pensando a una

sua accelerazione operativa in attuazione degli adempimenti in materia di

urbanistica voluti dalla LR 58/2023, deve essere parte di una visione

territoriale più ampia, capace di coinvolgere l’azione pianificatoria delle

due Province. Vanno messi a punto i Piani Territoriali di Coordinamento

Provinciale di Chieti e di Pescara sfruttando appieno le possibilità

offerte dalla nuova legge urbanistica regionale, che dà ad essi valenza

strategica, coadiuvati eventualmente da un Piano d’Area Integrato. Tutto in

connessione con la definizione delle strategie territoriali nelle due Aree

Urbane Funzionali di Pescara e Chieti in attuazione del Programma Regionale

Abruzzo FESR 2021-2027. Tornare indietro rispetto alla fusione, affidarsi a

operazioni di ingegneria istituzionale, sono tutte azioni che avrebbero le

sembianze di opportunità perdute, e di salti nel buio dagli esiti incerti”.