Follia in centro: 21enne accoltellato per un borsello

Ancora una giornata di violenza assurda nel centro di Pescara. Un ragazzo brasiliano di ventuno anni è stato aggredito in pieno centro da un diciottenne armato di coltello che lo ha ferito a scopo di rapina. Erano circa le 17,20 del 5 agosto quando al centralino della Questura e’ giunta la segnalazione della presenza in via Parini di un ragazzo sanguinate. Sul posto le pattuglie della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e dell’UPGSP sono riuscite a ricostruire i fatti: la vittima, residente in provincia, era stata ferita da un giovane straniero che voleva rapinarlo del borsello di marca che indossava. Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e i racconti dei testimoni è stato possibile ricostruire tutta la dinamica ma anche assumere indizi utili per individuare ed arrestare il responsabile di questa follia. L’accoltellatore era nella zona del terminal del bus mentre fra i cespugli è stato recuperato il colpetto che ora verrà sottoposto alle analisi. Il ragazzo ora si trova in carcere a San Donato disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà interrogato presto dal giudice di garanzia. Gli investigatori temono che non sia il borsello di marca il reale movente dell’aggressione. Dietro questo fatto potrebbero nascondersi altri moventi inquietanti legati, per esempio, al controllo dello spaccio in centro. Ma al momento sono solamente ipotesi mentre è certezza la paura dei genitori pescaresi preoccupati per i rischi nei quali potrebbero cadere i loro figli adolescenti.