Arrestato l’accoltellatore della Strada Parco

Come riporta il quotidiano online IlMontesilvano.it è stato arrestato l’uomo di cui non si conoscono le generalità che, lo scorso 6 marzo, era domenica, accoltelló un ragazzo di sedici anni sembra a scopo di rapina. Non si conoscono molti dettagli ma gli investigatori del comando dei carabinieri di Montesilvano aveva da subito individuato l’autore di questo efferato atto di violenza e che ora si trova in carcere con un carnet di accuse pesantissime: tentata rapina, lesioni volontarie gravissime e tentato omicidio. Per fortuna la vittima dell’aggressione avvenuta sulla Strada Parco, di sera, non è in pericolo di vita ma è ancora in ospedale attenzionato dalle cure dei medici. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda assurda che arriva a poche settimane dalla sentenza che ha condannato due minorenni pescaresi per l’omicidio di Cristopher Thomas Luciani. Troppi coltelli, troppe armi bianche e non sono in circolazione e spesso nelle mani di giovani e fragili menti: questo fenomeno va fermato.