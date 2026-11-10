Ex cementificio Pescara, Di Marco (Pd): "La bonifica è un'opportunità"

"La visita svolta ieri all'ex cementificio di Pescara ha rappresentato un'importante occasione per conoscere direttamente lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica e le prospettive di riqualificazione di un'area strategica per la città e per l'intero territorio regionale". È quanto dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco (Pd), a margine del sopralluogo effettuato ieri, 9 novembre, all'interno del cantiere dell'ex complesso industriale, alla presenza dell'architetto Giovanni Marchionne, direttore dei lavori, e dell'ingegnere Guido La Torre, che hanno guidato la visita all'intera area interessata dagli interventi.

"Nel corso del sopralluogo abbiamo potuto approfondire il lavoro che la sola società Calbit sta portando avanti per il recupero del sito, sostenendo autonomamente tutti gli oneri della bonifica. Un impegno economico e operativo significativo, partito da una prima stima di circa 7 milioni di euro e destinato a registrare un incremento in ragione delle criticità e delle ulteriori necessità emerse durante le lavorazioni e dell'aumento del costo dei carburanti – sottolinea Di Marco –. È uno sforzo che merita attenzione, soprattutto considerando la complessità di un intervento che riguarda un'area industriale dismessa, caratterizzata da una storia produttiva e da condizioni ambientali che richiedono verifiche e operazioni specifiche. Le attività di caratterizzazione e le verifiche ambientali sono passaggi essenziali per accertare le condizioni del sito e procedere correttamente con la bonifica. Durante la visita abbiamo avuto modo di verificare anche la situazione del silos, che ha presentato alcune criticità nel corso delle operazioni di demolizione. L'azienda è intervenuta tempestivamente per gestire la situazione e contenere il più possibile l'impatto delle polveri. Per quanto riguarda il programma dei lavori, le attività di bonifica, interrotte dalla fine di luglio, dovrebbero riprendere prossimamente con una nuova serie di interventi, finalizzati anche al recupero e alla progressiva disponibilità di ulteriori spazi".

"La prospettiva è quella di trasformare un'area oggi abbandonata in una risorsa per Pescara, attraverso un progetto di riqualificazione che possa restituire valore a una porzione significativa del territorio urbano e destinarla a nuove funzioni, anche di pubblica utilità e di interesse regionale. Non si tratta, dunque, soltanto di un intervento di bonifica ambientale, ma di un'opportunità di rigenerazione urbana e di sviluppo, capace di produrre ricadute positive per la città e per l'intero Abruzzo. Proprio per l'importanza dell'intervento e per la sua rilevanza sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, chiederò nuovamente la convocazione della Commissione di Vigilanza, affinché la società possa illustrare ai commissari lo stato delle opere in corso, le risorse impegnate, le criticità affrontate e il programma delle attività future, nonché i tempi del recupero. Sarà un'occasione per mantenere alta l'attenzione istituzionale su un progetto che merita di essere seguito in tutte le sue fasi, dalla bonifica alla realizzazione degli interventi di riqualificazione. L'obiettivo è restituire alla città un'area oggi inutilizzata, trasformandola in una nuova opportunità di sviluppo e in un patrimonio a disposizione di Pescara e della Regione Abruzzo".