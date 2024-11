È’ iniziata la demolizione del cementificio di via Aterno e con essa la fine di una delle pagine più brutte dell’urbanistica del capoluogo Adriatico. Folle infatti fu la decisione di collocare quell’industria del cemento a due passi dal centro abitato. Esulta il primo cittadino di Pescara Carlo Masci e stavolta e’ anche comprensibile: “Giornata storica per Pescara. Oggi segniamo l’inizio di una trasformazione che cambierà il volto della nostra città: sono partiti i lavori per l’abbattimento dell’ex cementificio. Quest’area, per troppo tempo abbandonata, si prepara a rinascere. Nei prossimi anni sorgeranno qui un centro turistico, parchi e spazi moderni che daranno nuova vita a questa zona, rendendo Pescara ancora più bella, accogliente e innovativa. Il futuro è adesso: continuiamo insieme a costruire la Pescara dei nostri sogni”. Ovviamente seguiremo l’evolversi dei lavori perché è dal rilancio dell’albero fluviale che la nostra Pescara potrà diventare ciò che aspira, almeno a parole, ‘nuova’ e ‘grande’.