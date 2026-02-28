Frase del giorno

28 Feb, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Un "hub" turistico-ricreativo da 100 milioni al posto dell'ex...

Un "hub" turistico-ricreativo da 100 milioni al posto dell'ex cementificio

Il progetto "Porta d'Abruzzo" prevede una piscina, spa, palestra, ristorante panoramico sul silos più alto, teatro, discoteca e spazi congressuali

Un "hub" turistico-ricreativo da 100 milioni al posto dell'ex cementificio

L'ex cementificio di Pescara, fermo dal 2015 e acquisito nel 2017 dalla Calbit, sta per trasformarsi radicalmente. Il progetto "Porta d'Abruzzo", presentato di recente, prevede un hub turistico-ricreativo da oltre 100 milioni di euro di investimento privato, in collaborazione con Netlab.


La demolizione dei manufatti industriali è in corso da alcuni mesi e terminerà entro dicembre 2026. L'area di via Raiale, un tempo simbolo di degrado con polveri e abbandono, è soggetta a caratterizzazioni ambientali per bonifica, con conclusione prevista entro luglio 2026. Istituzioni locali, tra cui Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Consiglio regionale, supportano l'iniziativa per riqualificare i 15 ettari coinvolti, inclusi 7 per un parco pubblico.


Definito una "nave da crociera a terra", il complesso includerà piscina, spa, palestra, ristorante panoramico sul silos più alto, teatro, discoteca e spazi congressuali. Sono previsti hub turistici, attività commerciali, bio-farm e aree per eventi, con enfasi su sostenibilità green e ricettività per turisti e residenti. L'investimento, inizialmente stimato a 150 milioni, si concentra su rigenerazione urbana privata, riducendo impatto ambientale su spazi già urbanizzati.


Entro il 2026 arriverà l'approvazione del piano di rigenerazione urbana, seguita da costruzione tra 2027 e 2029. L'apertura è fissata per marzo 2030, trasformando un ecomostro in motore di sviluppo per Pescara e Abruzzo. Il progetto, sostenuto da figure come il presidente Marco Marsilio, Lorenzo Sospiri e il sindaco Carlo Masci, promette benefici socio-economici, con nuovi posti di lavoro e attrattiva turistica.

 

Tags: cementificio pescara Resort Lavori Demolizione

Vedi anche

Un nuovo futuro per l’area cementificio
Attualità

Un nuovo futuro per l’area cementificio

30 Ott, 2025
Iniziata la demolizione del cementificio
Attualità

Iniziata la demolizione del cementificio

18 Nov, 2024
Luciano 'Ovunque' promette un nuovo 'Fuori Uso' e la riqualificazione dell'ex Cementificio
Attualità

Luciano 'Ovunque' promette un nuovo 'Fuori Uso' e la riqualificazione dell'ex Cementificio

12 Ago, 2016
E adesso “Cofa” ci facciamo?
Attualità

E adesso “Cofa” ci facciamo?

30 Apr, 2015
Domani iniziano i lavori di "demolicostruzione" dell'Ex-Cofa
Attualità

Domani iniziano i lavori di "demolicostruzione" dell'Ex-Cofa

29 Apr, 2015
Resort a San Vito, Giunta Catenaro a processo col rito abbreviato
Attualità

Resort a San Vito, Giunta Catenaro a processo col rito abbreviato

24 Nov, 2014
Resort San Vito nel mirino dei Pm. Catenaro: «Siamo treanquilli»
Cronaca

Resort San Vito nel mirino dei Pm. Catenaro: «Siamo treanquilli»

11 Lug, 2014
Scontano i "domiciliari" nel resort in attesa della convalida dell'arresto
Cronaca

Scontano i "domiciliari" nel resort in attesa della convalida dell'arresto

08 Lug, 2014
Problemi al traffico per una demolizione
Attualità

Problemi al traffico per una demolizione

07 Dic, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661