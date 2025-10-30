Frase del giorno

30 Ott, 2025
Un nuovo futuro per l’area cementificio

Dopo decenni di promesse finalmente è iniziata la demolizione dell’impianto industriale di via Raiale. Masci: “Giornata storica”

“Un’altra pagina di storia per Pescara”. Comincia così il post Facebook del primo cittadino di Pescara Carlo Masci a proposito dei lavori in corso presso il cementificio di via Raiale che scomparirà definitivamente.

“Un’altra grande e straordinaria operazione per trasformare un detrattore ambientale in un luogo attrattivo, bello e vivibile per tutti.Da oggi, entro poco più di un anno, tutta la struttura con oltre 320mila mc di cemento, ferro e acciaio sarà solo un ricordo.Un intervento atteso da troppi anni e che, grazie al nostro lavoro, è diventato realtà”, ha aggiunto il sindaco lanciando una stoccata ai contestatori: “A chi è bravo solo a criticare… noi rispondiamo con i fatti e Pescara diventa sempre più bella”.

É chissà cosa diventerà? 

Di sicuro sarebbe bello sviluppare un ponte ciclopedonale tra le due sponde del fiume in modo da agganciare Villa Raspa alla rete ciclopedonale che si trova sulla sponda Sud dell’Aterno-Pescara.

