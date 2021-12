Tempo di elezioni, ma votano solo i consiglieri e sindaci del Pescarese

Tempo di elezioni, ma votano solamente i politici eletti nei comuni del Pescarese. Gli elettori di ‘secondo livello’ decideranno chi sarà il Presidente della Provincia di Pescara tra il Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, candidato dal centro destra, e Alessandro D’Ascanio, Sindaco di Roccamorice sostenuto dal PD ed anche dal M5S.

In ballo anche una indennità di funzione prevista per il Presidente della Provincia, pari a quella del Sindaco di Pescara sui 4.000 euro, una somma che può contribuire a rendere più appetibile la carica.

Comunque solo domenica 19 dicembre sapremo i risultati, ma con tutta probabilità a presiedere la Provincia di Pescara sarà Ottavio De Martinis, in quanto, nella nostra provincia, sono in maggioranza i sindaci e i consiglieri del centro destra. Verosimilmente per lo stesso motivo anche i consiglieri proverranno dalle stesse file.

Alla sinistra potrebbero andare non più di 4/5 consiglieri.