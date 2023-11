Elezioni provinciali: il 21 dicembre votano solo i politici

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Pescara si svolgeranno giovedì 21 dicembre 2023,dalle ore 8:00 alle ore 21:00, presso la sede della Provincia di Pescara, in Piazza Italia, 30 Pescara. Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala Consiliare “ D.Tinozzi”, al primo piano del Palazzo Provinciale. Hanno diritto al voto tutti i Sindaci e i Consiglieri comunali dei 46 Comuni della Provincia di Pescara in carica alla data delle elezioni. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri in carica dei Comuni della Provincia di Pescara. Gli organi della provincia sono il Presidente della Provincia, eletto fra i sindaci della provincia, il Consiglio provinciale, composto dal presidente della provincia e dai consiglieri dei comuni della provincia e l'Assemblea dei sindaci, costituita dai sindaci dei comuni della Provincia di Pescara. Ottavio De Martinis, l’attuale Presidente della Provincia di Pescara, nonché Sindaco del Comune di Montesilvano ricopre la carica di Presidente provinciale dal 18/12/2021. La durata del consiglio provinciale è più breve di quella del Presidente della Provincia, in quanto il Consiglio resta in carica due anni