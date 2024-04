De Martinis va allo scontro con la Lega supportato da FI e FdI

Un ennesimo colpo di scena sta movimentando la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale a Montesilvano fino al 2027 quando nasceràla Nuova Pescara frutto della fusione dei tre Comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore. Inaspettatamente infatti La Lega non candiderà Ottavio De Martinis a Sindaco di Montesilvano come invece sembrava assodato. Al suo posto il Carroccio ha intenzione di candidare Anthony Aliano dimessosi nel 2021 da Assessore all’urbanistica per assumere quella di componente della segreteria politica del partito nella sezione di Montesilvano. E’ stato lo stesso Sindaco di Montesilvano a lamentarsi pubblicamente di essere stato accusato dai vertici del partito, di non essersi impegnato per sostenere i candidati leghisti nella recente campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale in Abruzzo. Infatti il risultato elettorale del 7,62% che la Lega ha conseguito a Montesilvano non si è discostato di molto da quello pessimo ottenuto a livello regionale del 7,56%. Potrebbe darsi che Luigi D’Eramo, il coordinatoreregionale della Lega in Abruzzo ed il suo entourage cittadino si aspettassero molto di più da De Martinis, ma potrebbe anche darsi che gli oppositori interni al partito a De Martinis abbiano colto l'occasione per regolare i conti con lui considerato troppo autoritario. Il "fuoco amico", si fa per dire, contro De Martinis risale al luglio del 2023 quando il Consigliere Enea D’Alonzo criticò apertamente l’operato del Sindaco e per tutta risposta il Primo cittadino di Montesilvano, secondo quanto riferì il Centro, lo avrebbe cacciato dal gruppo Whatsapp di maggioranza. E non è da escludere che anche le dimissioni di Deborah Comardi da Assessore leghista al Comune per passare a Fratelli d’Italia siano collegate a dissapori con De Martinis. Ma Ottavio De Martinis, che non si lascia intimorire dai nemici interni al suo partito, notoriamente è un osso duro, ed ha comunque deciso di candidarsi a Sindaco di Montesilvano, forte dell’appoggio di Fratelli D’Italia, di Forza Italia ed anche di Noi Moderati