Frase del giorno

09 Ott, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Elenco premiati Ciattè d’Oro e Delfino d’Oro 2025

Elenco premiati Ciattè d’Oro e Delfino d’Oro 2025

In occasione della festa del Santo Patrono di Pescara verranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti. L'elenco dei premiati

Elenco premiati Ciattè d’Oro e Delfino d’Oro 2025
Domani, in occasione della festività del Santo Patrono, torna a Pescara la cerimonia di consegna di due riconoscimenti prestigiosi, il Ciattè d’Oro e il Deflino D’oro. La cerimonia, si svolgerà nella sala Consiliare del Comune di Pescara a partire dalle ore 10, con il Consiglio comunale riunito, in sessione aperta e solenne, dal presidente Gianni Santilli. Di seguito l’elenco dei premiati, individuati su indicazione della Commissione dei saggi, deliberato oggi dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Carlo Masci.
DELFINO D’ORO
Donatella Di Pietrantonio
Angelo Piero Cappello
CIATTÈ D’ORO
Renato Porretti
Berardo “Duccio” Gammelli
Alfredo Vittorio De Massis
Anita Boccuccia
Carlo Petracca
Giuseppe Rosato
Franca Minnucci
Francesco Di Girolamo
Fabio Ciampoli
Pierre Di Toro
Luca Sancilio
Padre Aldo D’Ottavio
CIATTÈ D’ORO ALLA MEMORIA
Marco La Sorda
Nello Raspa
Pietro Di Bartolomeo
Domenico Cappuccilli
William Zola
Tags: Cetteo doro Delfino doro pescara 2025 premiati comune di Pescara

Vedi anche

Pescara di nuovo Bandiera Blu 2025
Ambiente

Pescara di nuovo Bandiera Blu 2025

13 Mag, 2025
Consegnato il 'Ciatté D'Oro' a Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault
Società

Consegnato il 'Ciatté D'Oro' a Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault

18 Apr, 2025
Furto sacrilego al San Cetteo
Cronaca

Furto sacrilego al San Cetteo

13 Gen, 2025
Pastore abruzzese salvato in mare dalla Guardia Costiera
Cronaca

Pastore abruzzese salvato in mare dalla Guardia Costiera

12 Dic, 2024
Anche a Collecorvino l’acqua è da bere
Cronaca

Anche a Collecorvino l’acqua è da bere

30 Ott, 2024
Ciattè d’Oro e Delfino d’Oro. L’elenco dei premiati
Società

Ciattè d’Oro e Delfino d’Oro. L’elenco dei premiati

08 Ott, 2024
A Pescara tornano gli scippatori
Cronaca

A Pescara tornano gli scippatori

29 Ago, 2024
San Cetteo, Sant'Antonio o San Panfilo, chi sarà il patrono della Nuova Pescara?
Società

San Cetteo, Sant'Antonio o San Panfilo, chi sarà il patrono della Nuova Pescara?

14 Giu, 2023
Osservatorio Sagre: "Bene Festa di San Cetteo, male lo Street Food"
Eventi

Osservatorio Sagre: "Bene Festa di San Cetteo, male lo Street Food"

06 Lug, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661