Elenco premiati Ciattè d’Oro e Delfino d’Oro 2025

“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Domani, in occasione della festività del Santo Patrono, torna a Pescara la cerimonia di consegna di due riconoscimenti prestigiosi, il Ciattè d’Oro e il Deflino D’oro. La cerimonia, si svolgerà nella sala Consiliare del Comune di Pescara a partire dalle ore 10, con il Consiglio comunale riunito, in sessione aperta e solenne, dal presidente Gianni Santilli. Di seguito l’elenco dei premiati, individuati su indicazione della Commissione dei saggi, deliberato oggi dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Carlo Masci.
DELFINO D’ORO
Donatella Di Pietrantonio
Angelo Piero Cappello
CIATTÈ D’ORO
Renato Porretti
Berardo “Duccio” Gammelli
Alfredo Vittorio De Massis
Anita Boccuccia
Carlo Petracca
Giuseppe Rosato
Franca Minnucci
Francesco Di Girolamo
Fabio Ciampoli
Pierre Di Toro
Luca Sancilio
Padre Aldo D’Ottavio
CIATTÈ D’ORO ALLA MEMORIA
Marco La Sorda
Nello Raspa
Pietro Di Bartolomeo
Domenico Cappuccilli
William Zola
-
di (Sub)direttore
-
Moscianese, una vita per la musicadi Emilio Di Renzo
-
Per chi sottovaluta il rischio nuclearedi Manzo Clemente
-
L’abbattimento del “Ferro di Cavallo” é la soluzione?di Emilio Di Renzo
-
Tacchini e Pellegrini americanidi Manzo Clemente
-
L'Abruzzo era una "Isola Felice" ma ora non lo è piùdi Manzo Clemente
-
-
di Vendetta Lady
-
di Mimola Tommaso
-
di Manzo Clemente
-
di . Pasquino
-
di Manzarek Ray