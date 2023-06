San Cetteo, Sant'Antonio o San Panfilo, chi sarà il patrono della Nuova Pescara?

Entro il 31 luglio prossimo Enzo Fidanza, il Presidente della Commissione Statuto di Nuova Pescara, dovrebbe aver completato il suo lavoro e averlo consegnato ai tre Comuni della fusione. I problemi legati al decentramento amministrativo da discutere, come ad esempio l’istituzione dei Municipi (non si sa se tre o quattro), non sono ancora stati definiti del tutto. E siccome ieri,13 giugno, si è festeggiato a Montesilvano Sant’Antonio da Padova, il Patrono della città quando tutte le scuole e gli uffici sono stati chiusi, molti si chiederanno se la Commissione Statuto ha già risolto anche il problema di quale Santo Patrono i cittadini della Nuova Pescara festeggeranno: sarà San Cetteo il Patrono di Pescara, Sant’Antonio quello di Montesilvano o San Panfilo quello di Spoltore? Poiché in occasione della festività del Santo Patrono uffici pubblici e scuole, come abbiamo detto sono chiusi, il Presidente Enzo Fidanza, magari coadiuvato dal Professor Romano Orrù, dovrà stabilire quale sarà il Santo Patrono festeggiare. Poiché né i pescaresi, né i montesilvanesi e nemmeno gli spoltoresi accetteranno mai di rinunciare al proprio Santo Patrono, sia per motivi religiosi e sia per non perdere una festività, la soluzione potrebbe essere proprio quella di istituire almeno i tre Municipi di Pescara, Montesilvano e Spoltore, sperando che essa sia giuridicamente corretta. Ed è bene che i cittadini siano informati in fretta su quale Santo festeggiare, per evitare di alimentare il dissenso già forte di quelli che sono contrari alla nascita della Nuova Pescara e che potrebbero anche per questo motivo far naufragare la nascita della nuova realtà urbana prevista per il 2027.