Consegnato il 'Ciatté D'Oro' a Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault

Lo avrebbe dovuto ricevere nel 2022. Ma gli impegni professionali avevano avuto la meglio sulla velleità di un riconoscimento. E cosi oggi pomeriggio, mantenendo la promessa fatta tre anni fa, Luca de Meo torna nella sua patria adottiva per ritirare il Ciattè d'Oro. Classe 1967, un diploma al Liceo scientifico "Galileo Galilei "di Pescara e una laurea alla Bocconi, il Ceo del gruppo Renault, oltre che "Uomo dell'anno" nel 2022 ha una vita che sembra tratta da un romanzo.

Abituato a girare il mondo con una bagaglio che si arricchisce di esperienze e di nuove lingue, si ferma a Francavilla al Mare dove i genitori, durante una vacanza, si innamorano di una casa vicina al mare comprata al costo di 25milioni di lire. Ed è li che trascorre la sua adolescenza. Con i suoi amici del Galilei e con il pallino dei motori. Impegno, passione, dedizione e anche un pizzico di fortuna lo porteranno nel Gotha dei dirigenti mondiali. "Sono un privilegiato - dice di se-; sono andato anche oltre le mie aspettative. Amo le sfide , sono il mio carburante perché azionano in me dedizione, passione, sacrificio". Un fuoco che lo ha portato a osare, a correre dei rischi. E da cui sono uscite idee vincenti come la Fiat Cinquecento e la Lancia Y. Ed è per questo che dice ai giovani galileiani presenti: "Sognate. Non abbiate paura di osare, di far fruttare i vostri talenti, di mettervi alla prova". Forse l'unico ostacolo che potrebbe fermarlo potrebbe essere "la guerra" che teme più dei dazi trumpiani. Oggi pomeriggio ad accoglierlo nella sala consigliare non vi erano solo i giovani, ma anche i suoi compagni di classi del Liceo Galilei che svelano il De Meo adolescente che disegnava in continuazione moto e auto; c'era il suo prof. Di Berardino e l'attuale Dirigente Carlo Cappello. Oltre che la sua famiglia e gli amministratori comunali. "Siamo davvero fieri - racconta il sindaco Carlo Masci - di avere qui con noi oggi Luca De Meo, il cui talento e la cui preparazione lo hanno fatto diventare uno degli uomini più prestigiosi. Ha mantenuto la promessa di venire a ritirarlo di persona e lo ringraziamo per questo". La consegna del Ciattè d'oro è stata la conclusione di una tavola rotonda con altri imprenditori quali Luca Tosto, Lorenzo Dattoli e Giuseppe Ranalli, moderata dal giornalista Luca Telese.

Presenti alcuni nomi di spicco dell’imprenditoria abruzzese: Luca Tosto, presidente di Confimi Abruzzo, Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo, e Giuseppe Ranalli, presidente del Polo automotive Abruzzo.