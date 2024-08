A Pescara tornano gli scippatori

Ancora un episodio criminale che dimostra il momento bruttissimo, recrudescenza di un passato non lontano, nella poco sicura città di Pescara e che si appresta a chiedere aiuto all’esercito italiano per garantire la sicurezza dei cittadini (così deciso nell’ultimo consiglio comunale). Stavolta il ‘fatto di cronaca’ è uno scippo ovvero uno dei reati predatori più odiosi e infidi degli anni ‘80, avvenuto in pieno centro. Il protagonista è un giovanissimo, un ventenne marchigiano, il quale ha strappato la collana d’oro ad un altro ragazzo di appena 18 anni presso la stazione centrale degli autobus, alla fine di Corso Umberto I.

Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato l’azione è stata fulminea. L’ aggressore prima si è avvicinato alla coppia di giovani che passeggiava e poi con un gesto repentino ha preso la collana e quindi si è dato alla fuga. Ma, inseguito dalla vittima, ha dovuto ricorrere di nuovo alla violenza per bloccare il suo inseguitore. Tuttavia la scena non è ovviamente passata inosservata e così sul posto e sopraggiunta una pattuglia che ha dovuto faticare non poco prima di mettere in sicurezza il giovane autore dello scippo.

Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari presso un comune del Fermano e presto sarà interrogato per la convalida dell’arresto.