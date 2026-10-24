Effetto Merola a Perugia: rimonta show del Pescara e quarto posto

Un quarto d'ora di pura magia firmata Davide Merola regala al Pescara tre punti d'oro, spazza via le nubi su Antonio Buscè e lancia il Delfino ai piani alti della classifica. Nell'anticipo dell'undicesima giornata del girone B di Serie C, i biancazzurri firmano una vera e propria prova di forza al "Curi", imponendosi per 2-1 su un Perugia rimasto stordito dalla reazione pescarese.

L'avvio di gara è un incubo per gli abruzzesi. Bastano appena cinquanta secondi dal fischio d'inizio per assistere al vantaggio degli umbri, quando Carriero approfitta della troppa libertà concessagli da Donati e pennella un destro a giro dal limite che s'infila alle spalle di Fiorillo. Incassato il colpo, il Pescara non si scompone, prende progressivamente in mano il pallino del gioco e inizia a macinare occasioni. Parigi ci prova per due volte prima dell'ottavo e poi al quindicesimo minuto, ma in entrambe le circostanze la mira difetta o trova pronto l'estremo difensore Zeleznyi. Al trentacinquesimo è Motta a sfiorare il pari con un diagonale minaccioso. Il Perugia resta comunque pericoloso in ripartenza e al quarantesimo ci vuole un miracoloso salvataggio sulla linea del traguardo da parte di Donati per negare il raddoppio a Canotto. Si va all'intervallo con il Grifo avanti, ma con la sensazione netta di un Pescara ampiamente in partita.

Alla ripresa delle ostilità, mister Buscè gioca il tutto per tutto decidendo di inserire subito Davide Merola al posto di Meazzi. La mossa scombina completamente i piani difensivi di mister Diana e ribalta la sfida nel giro di soli trecento secondi. Al secondo minuto della ripresa, infatti, Merola riceve palla al limite dell'area e lascia partire un fendente di sinistro imprevedibile che s'infila dritto nell'angolino per l'uno a uno. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per gli umbri che, tre minuti più tardi, Quirini stende Erradi all'interno dell'area di rigore. Per l'arbitro si tratta di un penalty indiscutibile: dagli undici metri si presenta ancora Merola, che spiazza il portiere, completa il sorpasso pescarese ed esulta accendendo un momento di forte tensione in campo. Nel prosieguo della frazione il Perugia prova a scuotersi inserendo forze fresche nel reparto avanzato e al ventiquattresimo ricorre persino all'ausilio del VAR per un presunto fallo su Cortesi in area biancazzurra, ma il direttore di gara conferma la decisione di far proseguire. Negli ultimi minuti il Pescara serra le fila e al quarantaduesimo Fiorillo si supera blindando il risultato sulla conclusione dalla distanza di Seha. Dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce il quarto successo storico del Pescara in terra perugina su ventotto precedenti. Quella conquistata in Umbria rappresenta la terza vittoria nelle ultime quattro uscite per il Delfino, un risultato fondamentale che proietta i biancazzurri al quarto posto in graduatoria.

PERUGIA-PESCARA 1-2

PERUGIA (3-5-2) Zeleznyi; Quirini (13’ st Papazov), Riccardi, Tozzuolo; Cisco, Carriero, Ladinetti (20’ st Seha), Kabashi (13’ st Langella), Borsoi; Canotto (13’ st Sabbatani), Van Amersfoort (21’ st Cortesi). A disposizione: Moro, Rinaldini, Angeli, Stramaccioni, Cavallini, Yabre, Renault, Conti, Dottori. Allenatore: Diana

PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Donati, Capellini, Nardin, Motta (25’ st Letizia); Valzania, Graziani (45’ st Milan), Erradi; Meazzi (1’ st Merola, 36’ st Vitali), Parigi, D’Ausilio (45’ st Gatto). A disposizione: Saio, Bonassi, Altare, Pellacani, Inglese, Ferraris, Zeppieri. Allenatore: Buscè.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli. Assistenti: Edoardo Maria Brunetti (Milano) e Manuel Cavalli (Bergamo). Quarto uomo: Fabrizio Pacella (Roma 2). Fvs: Luca Granata (Viterbo).

RETI: 1’ Carriero; 2’st e 5’st (rigore) Merola.

NOTE: ammonito Tozzuolo, Merola,Valzania, Kabashi, Cortesi, Sabbatani, Buscè (allenatore)

IMMAGINE DI COPERTINA: PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO. CREDITS MASSIMO MUCCIANTE