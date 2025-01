Edilizia. I costruttori chiedono certezze

Una delegazione di imprenditori di Ance Chieti Pescara, guidata dal Presidente Antonio D’Intino, ha incontrato il Consigliere comunale Marcello Antonelli, delegato dal Sindaco per confrontarsi su alcuni aspetti della materia Urbanistica del Comune di Pescara, per un esame congiunto degli esiti della sentenza del Consiglio di Stato n. 183/2025 ed in riferimento all’annullamento da parte del TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, della delibera del Comune n. 20, del 9 marzo 2023, di recepimento della L.R. 49/ 2012.

Si legge in una nota che “A seguito del blocco delle istruttorie relative ai titoli edilizi aventi ad oggetto il riuso dei fabbricati esistenti provocato dalla decisione del TAR, n. 145, del 6 maggio 2024, si è, infatti, reso necessario un confronto con l’Amministrazione comunale al fine di comprendere quali iniziative il Comune intendesse assumere per dare attuazione alla Legge regionale e quale fosse la sorte dei titoli edilizi rilasciati ed in itinere”.

Il presidente D’Intino ha evidenziato l’esigenza di dotarsi di disposizioni chiare ed univoche che non espongano gli imprenditori a rischi ulteriori derivanti dalla incertezza sulle autorizzazioni. “La Categoria attende, nel contempo, le nuove norme nazionali in tema di rigenerazione urbana, che possano dare spazio e risposta all’esigenza del contenimento del consumo del suolo nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile del tessuto urbano” si legge ancora nella nota.