Approvato il Bilancio del Comune, Masci esulta: “La città di Pescara cresce”

Con 21 voti favorevoli e 8 contrari è stata approvata la delibera 144 sul bilancio 2022/2024 del Comune di Pescara; il documento contabile è immediatamente esecutivo. Si chiude così e nel migliore dei modi un lungo iter di confronto e dibattito politico in aula.

Il sindaco Carlo Masci, nell’immediatezza del voto consiliare, ha voluto rimarcare che «la maggior parte dei Comuni d’Italia non ha ancora iniziato la discussione sul bilancio. Noi invece l’approviamo il 14 febbraio, ma ci sarebbe piaciuto farlo entro il 31 dicembre. Abbiamo fatto di più e meglio, e in minor tempo. L’obiettivo comune è di far crescere Pescara, per questo abbiamo tenuta sempre la porta aperta all’opposizione per dare un contributo fattivo e non strumentale alla logica di contrapposizione politica. Con questo metodo ci avremmo messo un minuto ad approvare cose che sono nelle nostre corde, come sulle aree di risulta, sul verde, sul sociale, sulla cultura, ma a noi non piace sbandierare a pezzetti progetti complessi e con diversi passaggi procedurali. A riprova della nostra disponibilità vorrei ricordare che sul PNRR abbiamo raccolto un’istanza dell’opposizione per il coinvolgimento con idee e ragionamenti già all’inizio di un percorso né facile né agevole: a ruoli invertiti non so se avremmo avuto la stessa disponibilità al confronto. Noi agiamo con trasparenza e con la massima disponibilità. Abbiamo necessità di velocità per cogliere gli obiettivi di rinascita, in un momento che è storico ed è cruciale per il nostro futuro. La politica deve dare risposte certe e rapide al territorio. Per questo dico all’opposizione: “Stateci a questa battaglia per il lavoro, per il sociale, per la rinascita, per la nostra Pescara”».