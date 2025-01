Pettinari scatenato: “Basta favori ai costruttori”

“Anche oggi il consiglio comunale è durato meno di quattro ore, quindi un mini consiglio sulla sessione bilancio. Continuo a ribadire che i Consigli comunali della sessione bilancio dovrebbero durare ad oltranza così da evitare di convocare decine e decine di consigli. Oltre a questo aspetto, oggi, nella discussione degli emendamenti (e ricordo che vi sono ancora 3500 emendamenti al bilancio della nostra forza civica da discutere) ho stigmatizzato il comportamento dell’amministrazione comunale nell’aver autorizzato con delibera del 20 marzo 2023 aumenti di volumetria poi “bocciati” da sentenze del TAR e del CdS. Questi aumenti di volumetrie hanno prodotto abbattimenti di villette permettendo la costruzione di palazzi a 8/9 piani in una città, la nostra, che si posiziona al settimo posto nazionale per densità demografica con 3800 abitanti per chilometro!”. Comincia così la nota stampa di Domenico Pettinari che aggiunge: “Non è possibile che si procede con un vero “sacco” della città autorizzando costruzioni ovunque a discapito degli interessi generali della collettività in una città dove non ci si entra più, dove il traffico e mal gestito e dove mancano i parcheggi”. E poi: “Non condivido neanche il dibattito attuale che vorrebbe far ripartire la discussione dalla delibera comunale del 2017 che recepiva parte del Decreto Sviluppo perchè anche la precedente delibera dell’amministrazione di centro sinistra autorizzava, a mio avviso, più di quello che si sarebbe dovuto ragionevolmente autorizzare in tema di costruzioni e aumento di volumetrie. Le sentenze della giustizia amministrativa, a mio avviso, rappresentano una bocciatura dell’operato dell’amministrazione comunale in materia urbanistica senza precedenti”. Infine l’affondo “noi abbiamo fatto emergere con forza questo problema in campagna elettorale dove nei miei 30 comizi ho sempre parlato di scelte politicamente scellerate dell’amministrazione comunale nell’aver permesso costruzioni a 9 piani al posto di villette di appena un paio di piani arrivando, addirittura, ad autorizzare un 85% in più rispetto all’esistente. Pertanto siamo pronti a fare battaglia in aula e per annullare la delibera del 2023 ma anche per rivedere la precedente del 2017 del centro sinistra perchè dobbiamo smetterla di consentire nella nostra città costruzioni che non possono essere sostenute dalla collettività per i motivi che abbiamo innanzi ricordato”.