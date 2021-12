De Martinis: “Sarò il presidente dei piccoli centri”

Non sappiamo se Ottavio De Martinis, nel suo discorso di insediamento a capo della Provincia di Pescara, quando ha detto che "Presteremo particolare attenzione ai piccoli centri ", pensasse agli esigui fondi stanziati dalla regione per i comuni interni della nostra provincia (quasi 10 milioni di euro destinati dalla Regione per lo spopolamento dei piccoli centri). Che siano insufficienti lo pensa anche il deputato abruzzese Camillo D'Alessandro secondo cui «troppi sono i Comuni abruzzesi, piccoli e delle aree interne, da sempre soggette a spopolamento che sono stati esclusi sulla base dei criteri adottati". Sta di fatto che la piaga dello spopolamento è ben presente nella mente di Ottavio De Martinis tant'è vero che con parole accorate ha tenuto a precisare che "Di queste comunità dobbiamo prenderci cura amorevolmente e cercare – per quanto possiamo – di arrestare il fenomeno dello spopolamento, perché perdendo questi paesi noi perderemmo un patrimonio immateriale immenso e non più riproducibile". Sappiamo che la Provincia non è l'unico Ente che si occupa della sopravvivenza dei piccoli comuni interni, ma ci auguriamo tuttavia che Ottavio De Martinis, faccia veramente quanto in suo potere affinchè le "comunità piccole ma ricche di storia, arte e tradizioni" siano salvaguardate.