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D'Incecco e Bucci (Lega): al Comune di Chieti ruoli chiave a ex esponenti di spicco del centrodestra

I leghisti teatini lanciano l’accusa di inciucio nella nuova governance politica del Comune di Chieti

D'Incecco e Bucci (Lega): al Comune di Chieti ruoli chiave a ex esponenti di spicco del centrodestra

"L'avvio della nuova amministrazione comunale di Chieti consegna una fotografia politica che non può passare inosservata. Dopo il sindaco, lemprincipali cariche istituzionali dell'amministrazione sono ricoperte da due figure che hanno rappresentato una parte importante della storia del centrodestra teatino. Paolo De Cesare, confermato nel ruolo di vicesindaco, e Stefano Rispoli, eletto presidente del Consiglio comunale, hanno infatti iniziato il loro percorso politico in Forza Italia, contribuendo alla nascita e alla crescita del partito in città. Sono stati tra i fondatori e fra i principali protagonisti della stagione del partito a Chieti. E oggi ricoprono incarichi di vertice in un'amministrazione guidata da un sindaco del Partito Democratico e sostenuta dalla coalizione di centrosinistra e dal cosiddetto campo largo. E’ un dato politico oggettivo che, a nostro avviso, merita una analisi e una riflessione. Lasciamo ogni valutazione ai cittadini di Chieti e agli osservatori politici". Così *Vincenzo D'Incecco*, coordinatore regionale della Lega, e *Maurizio Bucci*, segretario provinciale della Lega Chieti. "Al tempo stesso – aggiunge Bucci – è evidente che, sulla vicenda politica di Chieti, il centrodestra debba fare chiarezza. Sei anni fa alcuni partiti hanno compiuto scelte ben note a tutti; oggi, in occasione dell'elezione di Rispoli alla presidenza del Consiglio comunale, alcuni consiglieri di centrodestra hanno votato sostenendo la proposta del centrosinistra. Sarà un caso? Se l'obiettivo - sottolinea - è ricostruire una coalizione realmente compatta, è necessario uscire dagli equivoci. La Lega ha mantenuto in questi anni una linea coerente e continuerà a farlo senza inciuci e, soprattutto, senza sostenere un'amministrazione di centrosinistra. La nostra opposizione sarà corretta, ma ferma".

Tags: Chieti centrodestra ruoli comune di chieti lega bucci ultime notizie

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