Cuore Pescara: da 0-2 a 2-2. Decisivi i cambi di Vivarini

Allo Stadio Adriatico, Pescara e Carrarese hanno pareggiato 2-2 una partita ricca di emozioni. Gli ospiti hanno colpito due volte, segnando in avvio di entrambi i tempi: prima con Abiuso (1') e poi con un delizioso pallonetto di Hasa ad sesto della ripresa, portandosi sullo 0-2. Il Pescara, nonostante l'approccio negativo e un infortunio a Merola, ha saputo reagire nel finale, dopo un inaspettato smarrimento. La rimonta è stata avviata da Meazzi (72') e completata dal gol del pareggio di Di Nardo (88'), fissando il risultato finale sul 2-2.

Avvio shock per il Pescara che in apertura si fa trovare impreparato e subisce il gol della Carrarese con Abiuso che ha sfruttato un cross di Zanon e una difesa del Pescara troppo passiva per firmare l'1-0. Il Pescara ha faticato ad entrare in partita, subendo anche l'infortunio di Merola (11'). I biancazzurri hanno provato a reagire nel finale di tempo, colpendo la parte superiore della traversa con Valzania e trovando la risposta di Bleve su Di Nardo.

L'inizio della ripresa ha replicato quello della prima frazione: la Carrarese ha raddoppiato grazie a uno splendido tiro al volo di Luis Hasa dal limite dell'area. Sotto di due gol, il Pescara ha trovato la scossa decisiva al 72' con Meazzi, autore di un'azione personale che ha dimezzato lo svantaggio (1-2). Sull'onda dell'entusiasmo gli abruzzesi hanno spinto con determinazione e sono stati premiati all'88' quando Di Nardo ha siglato il gol che è valso il clamoroso pareggio finale (2-2) su un assis.t perfetto di Okwonkwo che ha rimesso al centro un pallone che sembrava destinato sul fondo.

Pescara Carrarese 2-2

2′ Abiuso 6’st Hasa 28’st Meazzi 44’st Di Nardo

PESCARA (3-4-2-1) Desplanches, Gravillon (28’st Caligara), Capellini, Corbo, Letizia, Squizzato (1’st Meazzi), Dagasso, Oliveri (18’st Okwonkwo), Merola (15′ Vinciguerra 18’st Cangiano), Valzania, Di Nardo. All. Vivarini . A disposizione: Saio, Corazza, Giannini, La Barba, Graziani, Sgarbi, Brandes.

CARRARESE (3-5-2) Bleve, Ruggeri (42st Oliana), Illanes, Imperiale, Zanon, Hasa, Zuelli (36’st Melegoni), Schiavi (27’st Bozhanaj) Cicconi, Finotto (27’st Sekulov), Abiuso (42’st Torregrossa). All. Calabro. A disposizione: Fiorillo, Salamon, Bouah, Rubino, Arena, Belloni, Distefano.

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. ASSISTENTI: Paolo Bitonti (Bologna) e Andrea Zezza (Ostia Lido). QUARTO UOMO: Perri (Roma 1). VAR: Giua (Olbia). AVAR: Monaldi (Macerata)

Ammoniti: Oliveri, Letizia, Schiavi