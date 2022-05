Pescara Carrarese 2-2: ok la prima, ma mercoledì si torna in campo!

La previsione, prima della gara di oggi, era che il Pescara con ben 20 punti in più della Carrarese avrebbe vinto facilmente i toscani. Ma in base a quello che si è visto in campo il risultato di 2 a 2 a dire la verità sta stretto agli ospiti che hanno giocato una buona partita con il cuore e la testa. Quello che conta però è che il risultato in parità condanna la Carrarese e fa passare il turno ai biancoazzurri che mercoledì, sempre allo stadio Adriatico, saranno di nuovo in campo per la seconda fase dei play off in fase unica.

PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 5,5; Zappella 4,5; Illanes 5,5; Ingrosso 6; Veroli 5 (dal 16’ s.t. Nzita ); Pontisso 5; De Risio 5 (dal 16’ s.t. Diambo ), Pompetti 5 (dal 41’ s.t. Cancellotti s.v.); Clemenza 6 (dal 26’ s.t. Rauti ), D’Ursi 6,5; Cernigoi 6,5 (dal 41’ s.t. Drudi s.v.). A disposizione Iacobucci, Memushaj, Ferrari, Delle Monache, Blanuta, Chiarella, Ierardi. All. Zauri 5.

CARRARESE (4-3-1-2) Vettorel 6; Khailoti 6 (dal 42’ s.t. Petrelli s.v.) Rota 6, Marino 6; Semprini 6; Foresta 6 (dal 26’ s.t. Tunjov ); Berardocco 6; Pasciuti 7 (dal 36’ s.t. Energe s.v.); Bramante 6,5; D’Auria 7,5 (dal 26’ s.t. Giannetti ); Doumbia. A disposizione Barone, Mazzini, Sabotic, Bevilacqua, Bertipagani, Bagnoli, Grassini, Arcuri. All. Di Natale 6,5.

ARBITRO Bitonti di Bologna

La Cronaca. All' 8′ I Biancoazzurri vanno in vantaggio con Zappella che crossa per Cernigoi che di testa manda in rete.

Al 18′ l'estremo difensore toscano Vettorel, riesce a mandare in angolo un tiro ravvicinato di Clemenza ed il Pescara perde l'occasione del raddoppio.

Al 21′ La Carrarese pareggia. Dopo una respinta dalla difesa la palla arriva a Pasciuti che insacca con un diagonale all'angolino destro.

Al 35′ La Carrarese passa in vantaggio. D’Auria si libera in area, commettendo fallo, e scavalca con un pallonetto Sorrentino apparso incerto sull’uscita.

Al 43′ ci prova De Risio con un gran tiro che però sorvola la traversa.

Termina 1-2 il primo tempo.



Il secondo tempo. Al 25' Brivido per il Pescara. la Carrarese segna ancora, ma per la posizione irregolare di D’Auria l'arbitro annulla.

Al 28′ Un bolide di destro scagliato da D'Ursi dal limite finisce di poco al lato alla sinistra di Vettorel.

Al 35′ Pareggia il Pescara con Pontisso che crossa al centro dove Cernigoi, ben appostato, mette in rete colpendo la palla con la spalla, tra le proteste di Di natale che viene ammonito dall'arbitro.

Al 41′ Ultimo atto della Carrarese con Berardocco che fa partire un gran tiro che finisce fuori di un soffio.

Al 50' dopo 5 minuti di recupero l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi col risultato finale di 2 a 2 tra Pescara e Carrarese.