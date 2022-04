‘Flop’ Pescara contro la penultima in classifica

Il Pescara oggi allo stadio ‘Cornacchia’, ha pareggiato per 2 a 2 contro l'Imolese, la penultima in classifica che, pur avendo ben 30 punti in meno dei biancoazzurri, ha mostrato grinta e determinazione meritando il pareggio. La responsabilità principale va attribuita al reparto difensivo che oggi ha mostrato gli stessi limiti ed incertezze della gestione Auteri. Svanisce definitivamente la già fievole speranza di scavalcare il Cesena che, pareggiando a Siena, ha conservato la terza posizione in classifica. Ma è anche svanita la possibilità di conservare il distacco dall'Entella che, battendo la Fermana, ha raggiunto il Pescara a quota 65 punti in classifica. Poichè però la differenza reti dei liguri è +22, mentre quella degli abruzzesi è +15, il Pescara finisce al quinto posto e quindi ai play-off incontrerà la Carrarese il 1° maggio all'Adriatico.



PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 6; Cancellotti 4,5 (dal 46’ s.t. Zappella s.v.); Drudi 4,5 (dal 14’ s.t. Illanes 5); Ingrosso 5,5, Nzita 4,5; Pontisso 5 (dal 46’ s.t. Diambo s.v.); De Risio 6,5; Pompetti 6; Clemenza 7 (dal 29’ s.t. Cernigoi 5), D’Ursi 7,5; Ferrari 5,5 (dal 29’ s.t. Rauti 5,5). A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Memushaj, Veroli, Blanuta, Ierardi). All. Zauri.

IMOLESE (4-3-3) Santopadre 7; Angeli 7; Rinaldi 6,5; Milani 6,5; Liviero 7; Benedetti 6; D’Alena 6,5 (dal 23’ s.t. La Vardera 5,5); Boscolo 6; L. Lombardi 6 (dal 36’ s.t. M. Lombardi s.v.); De Sarlo 5,5 (dal 23’ s.t. Belloni 6); Romano 5. A disposizione: Ageletti, Vona, Padovan, Manzo, De Feo, Ballanti, Capuzzi, Morara. All. Fontana.

MARCATORI Liviero (I) al 26’, Clemenza (P) al 36’ p.t.; Pompetti (P) al 2’, Angeli (I) al 22’ s.t.

ARBITRO Cavaliere di Paola 6.



ALL'8' Brivido per i biancoazzurri con Lombardi che si libera di Nzita, ma calcia male e Ingrosso salva sulla linea di Porta.Subito dopo è ancora Ingrosso a intervenire su Boscolo. D'Alena intercetta la sfera e dal limite sfiora il palo.

Al 26' l'Imolese va meritatamente in vantaggio con Liviero che lasciato solo dalla difesa pescarese insacca con un bel tiro dalla media distanza.

Al 33′ Ferrari colpisce di testa ma Santopadre resppinge. La palla finisce Pompetti che spreca la ghiotta occasione.

Al 36' D’Ursi dopo aver dato spettacolo dalla sinistra pennella un pallone per Clemenza che di testa insacca.



Al 2' Il solito D’Ursi dalla fascia sinistra serve Pompetti che segna la rete del momentaneo vantaggio dei biancoazzurri.

All'11′ Il Pescara potrebbe fare la tripletta con il magico D’Ursi, ma Santopadre salva.

Al 23′ In seguito a calcio d'angolo Angeli mette in rete e pareggia il conto.

Al 28′ il Pescara è sfortunato. D’Ursi serve Clemenza ma il suo tiro finisce sul palo.

Al 45' + il recupero finisce la gara con il risultato di 2 a 2.