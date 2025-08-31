“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Countdown per la Filovia
Dal primo settembre il filobus collegherà Pescara con Montesilvano. Nell’articolo gli orari del servizio e le stazioni di fermata/partenza
Tra poche ore, il primo settembre 2025, entrerà in funzione - salvo imprevisti dell’ultimo minuto - la “Linea La Verde” ovvero il servizio filobus che collegherà la città di Pescara con la città di Montesilvano lungo l’ex tracciato ferroviario oggi ‘Strada Parco.
Di seguito gli orari e le stazioni di fermata/partenza del filobus, di cui seguiremo le evoluzioni date le tantissime polemiche che hanno accompagnato questa infrastruttura datata e costosissima.
FERIALE
- Andata: Pescara Piazza della Repubblica - Via S. Pellico - Via Castellammare Adriatico - Via della Liberazione - Viale Europa - Via Tasso - Via Inghilterra - Via Aldo Rossi - Montesilvano Pala Dean Martin
PARTENZE DA PESCARA PIAZZA DELLA REPUBBLICA:
6.25 - 6.35 - 6.45 - 6.55 - 7.05 - 7.15 - 7.25 - 7.35 - 7.45 - 7.55 - 8.05 - 8.15 - 8.25 - 8.35 - 8.45 - 8.55 - 9.05 - 9.15 - 9.25 - 9.35 - 9.45 - 9.55 - 10.05 - 10.15 - 10.25 - 10.35 - 10.45 - 10.55 - 11.05 - 11.15 - 11.25 - 11.35 - 11.45 - 11.55 - 12.05 - 12.15 - 12.25 - 12.35 - 12.45 - 12.55 - 13.05 - 13.15 - 13.25 - 13.35 - 13.45 - 13.55 - 14.05 - 14.15 - 14.25 - 14.35 - 14.45 - 14.55 - 15.05 - 15.15 - 15.25 - 15.35 - 15.45 - 15.55 - 16.05 - 16.15 - 16.25 - 16.35 - 16.45 - 16.55 - 17.05 - 17.15 - 17.25 - 17.35 - 17.45 - 17.55 - 18.05 - 18.15 - 18.25 - 18.35 - 18.45 - 18.55 - 19.05 - 19.15 - 19.25 - 19.35 - 19.45 - 19.55 - 20.05 - 20.15 - 20.25 - 20.35 - 20.45
- Ritorno: Montesilvano Pala Dean Martin - Via A. D’Andrea - Via Aldo Moro (dir. monti) - Via Portogallo - Via Ugo Foscolo - Via della Liberazione - Via Castellammare Adriatico - Viale Bovio - rotatoria Via Michelangelo- Pescara Piazza della Repubblica
PARTENZE DA MONTESILVANO PALA DEAN MARTIN:
6.55 - 7.05 - 7.15 - 7.25 - 7.35 - 7.45 - 7.55 - 8.05 - 8.15 - 8.25 - 8.35 - 8.45 - 8.55 - 9.05 - 9.15 - 9.25 - 9.35 - 9.45 - 9.55 - 10.05 - 10.15 - 10.25 - 10.35 - 10.45 - 10.55 - 11.05 - 11.15 - 11.25 - 11.35 - 11.45 - 11.55 - 12.05 - 12.15 - 12.25 - 12.35 - 12.45 - 12.55 - 13.05 - 13.15 - 13.25 - 13.35 - 13.45 - 13.55 - 14.05 - 14.15 - 14.25 - 14.35 - 14.45 - 14.55 - 15.05 - 15.15 - 15.25 - 15.35 - 15.45 - 15.55 - 16.05 - 16.15 - 16.25 - 16.35 - 16.45 - 16.55 - 17.05 - 17.15 - 17.25 - 17.35 - 17.45 - 17.55 - 18.05 - 18.15 - 18.25 - 18.35 - 18.45 - 18.55 - 19.05 - 19.15 - 19.25 - 19.35 - 19.45 - 19.55 - 20.05 - 20.15 - 20.25 - 20.35 - 20.45 - 20.55 - 21.05 - 21.15
FESTIVO
PARTENZE DA PESCARA PIAZZA DELLA REPUBBLICA:
7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 -20.30 - 21.00
PARTENZE DA MONTESILVANO PALA DEAN MARTIN:
7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00
Le corse in partenza da Pescara non effettuano le fermate in C.so Vittorio Emanuele II (Bar Lucio) e Via Silvio Pellico