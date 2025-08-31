Countdown per la Filovia

Tra poche ore, il primo settembre 2025, entrerà in funzione - salvo imprevisti dell’ultimo minuto - la “Linea La Verde” ovvero il servizio filobus che collegherà la città di Pescara con la città di Montesilvano lungo l’ex tracciato ferroviario oggi ‘Strada Parco.

Di seguito gli orari e le stazioni di fermata/partenza del filobus, di cui seguiremo le evoluzioni date le tantissime polemiche che hanno accompagnato questa infrastruttura datata e costosissima.

FERIALE

Andata: Pescara Piazza della Repubblica - Via S. Pellico - Via Castellammare Adriatico - Via della Liberazione - Viale Europa - Via Tasso - Via Inghilterra - Via Aldo Rossi - Montesilvano Pala Dean Martin

PARTENZE DA PESCARA PIAZZA DELLA REPUBBLICA:

6.25 - 6.35 - 6.45 - 6.55 - 7.05 - 7.15 - 7.25 - 7.35 - 7.45 - 7.55 - 8.05 - 8.15 - 8.25 - 8.35 - 8.45 - 8.55 - 9.05 - 9.15 - 9.25 - 9.35 - 9.45 - 9.55 - 10.05 - 10.15 - 10.25 - 10.35 - 10.45 - 10.55 - 11.05 - 11.15 - 11.25 - 11.35 - 11.45 - 11.55 - 12.05 - 12.15 - 12.25 - 12.35 - 12.45 - 12.55 - 13.05 - 13.15 - 13.25 - 13.35 - 13.45 - 13.55 - 14.05 - 14.15 - 14.25 - 14.35 - 14.45 - 14.55 - 15.05 - 15.15 - 15.25 - 15.35 - 15.45 - 15.55 - 16.05 - 16.15 - 16.25 - 16.35 - 16.45 - 16.55 - 17.05 - 17.15 - 17.25 - 17.35 - 17.45 - 17.55 - 18.05 - 18.15 - 18.25 - 18.35 - 18.45 - 18.55 - 19.05 - 19.15 - 19.25 - 19.35 - 19.45 - 19.55 - 20.05 - 20.15 - 20.25 - 20.35 - 20.45

Ritorno: Montesilvano Pala Dean Martin - Via A. D’Andrea - Via Aldo Moro (dir. monti) - Via Portogallo - Via Ugo Foscolo - Via della Liberazione - Via Castellammare Adriatico - Viale Bovio - rotatoria Via Michelangelo- Pescara Piazza della Repubblica

PARTENZE DA MONTESILVANO PALA DEAN MARTIN:

6.55 - 7.05 - 7.15 - 7.25 - 7.35 - 7.45 - 7.55 - 8.05 - 8.15 - 8.25 - 8.35 - 8.45 - 8.55 - 9.05 - 9.15 - 9.25 - 9.35 - 9.45 - 9.55 - 10.05 - 10.15 - 10.25 - 10.35 - 10.45 - 10.55 - 11.05 - 11.15 - 11.25 - 11.35 - 11.45 - 11.55 - 12.05 - 12.15 - 12.25 - 12.35 - 12.45 - 12.55 - 13.05 - 13.15 - 13.25 - 13.35 - 13.45 - 13.55 - 14.05 - 14.15 - 14.25 - 14.35 - 14.45 - 14.55 - 15.05 - 15.15 - 15.25 - 15.35 - 15.45 - 15.55 - 16.05 - 16.15 - 16.25 - 16.35 - 16.45 - 16.55 - 17.05 - 17.15 - 17.25 - 17.35 - 17.45 - 17.55 - 18.05 - 18.15 - 18.25 - 18.35 - 18.45 - 18.55 - 19.05 - 19.15 - 19.25 - 19.35 - 19.45 - 19.55 - 20.05 - 20.15 - 20.25 - 20.35 - 20.45 - 20.55 - 21.05 - 21.15

FESTIVO

PARTENZE DA PESCARA PIAZZA DELLA REPUBBLICA:

7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 -20.30 - 21.00

PARTENZE DA MONTESILVANO PALA DEAN MARTIN:

7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00

Le corse in partenza da Pescara non effettuano le fermate in C.so Vittorio Emanuele II (Bar Lucio) e Via Silvio Pellico