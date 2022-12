Le aziende agricole di olio, vino, miele ecc. del Parco Nazionale della Majella che promuovono la coesistenza tra l’uomo e l’orso bruno marsicano, potranno fregiarsi del marchio “bear friendly” per promuovere i loro prodotti. Quella dell’orso bruno marsicano è un’icona che vale oltre 9 milioni di euro in termini pubblicitari. E’ questa una conclusione a cui è arrivato uno studio condotto nell’ambito del recente progetto “Life Arcprom- bentornato orso gentile” cofinanziato dall’UE e da altre istituzioni internazionali. L’obiettivo è quello di migliorare il rapporto tra gli uomini e gli orsi che vivono nel territorio abruzzese e che sono in pericolo di estinzione. E’ stato calcolato che a fronte del valore aggiunto che in termini pubblicitari è vicino ai 10 milioni di Euro, la comunicazione pubblicitaria è del tutto gratuita. E questo grazie agli oltre 400 articoli positivi e ai molti video sul plantigrado marsicano, tra cui quelli su Juan Carrito, il famoso orso marsicano protagonista di tante scorribande nelle aree del parco. Proprio stamattina a Sulmona nel corso del convegno dedicato alla salvaguardia dell'orso bruno marsicano organizzato dal Parco e dal WWF sono state conferite alle prime 20 aziende del Parco Nazionale della Majella il marchio Bear Friendly”.