Domani a Piazza Salotto la manifestazione per la pace

Anche a Pescara domani, sabato 26 alle ore 16,00, in Piazza Salotto, ci sarà la manifestazione per la pace in Ucraina a cui hanno aderito decine di associazioni, partiti politici e sindacati tra cui: Pd, Si, Prc, PdP, Azione Civile, Arci, Cgil, Legambiente, Ass. Italia-Cuba, Cobas, Anpi, Arcigay, Rete Oltre il Ponte. Le associazioni pacifiste invitano i cittadini a manifestare con questo appello riportato dall'ANSA : “Chiediamo al governo il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione: "l'Italia ripudia la guerra". Che si adoperi per la pace, il dialogo, il multilateralismo, usando tutta la sua forza politica e diplomatica per scongiurare qualsiasi escalation militare. Rifiutiamo qualsiasi tipo di propaganda bellicista, riteniamo che il nostro Paese non debba offrire in alcun modo forme di collaborazione logistica e militare, compreso l'utilizzo da parte di terzi delle basi militari presenti sul territorio".