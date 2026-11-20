Il Comune di Chieti compie un passo concreto verso la realizzazione di una Fondazione di partecipazione culturale. È online, infatti, l'avviso pubblico esplorativo per selezionare 7 componenti esperti che entreranno a far parte del Comitato promotore incaricato di elaborare il progetto per la possibile costituzione della Fondazione.

L'iniziativa attua gli indirizzi del DUP 2027-2029 – che individua Chieti come «città della cultura» – e della delibera di Giunta n. 78 del 10 novembre. Il Comitato promotore avrà il compito di approfondire le finalità, la governance, la sostenibilità economico-finanziaria e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nel percorso di costituzione della Fondazione.

Le manifestazioni di interesse, corredate da domanda, curriculum vitae e documento d'identità, devono essere inviate tramite EC all'indirizzo istituzionale del Comune di Chieti entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso, con l'oggetto: "Manifestazione di interesse - Comitato promotore Fondazione di partecipazione".

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Chieti, dove sono consultabili anche gli allegati con l'avviso e i modelli da compilare.