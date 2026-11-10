Ecco una proposta di articolo basata sul documento fornito.

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Il Comune di Pescara cerca il nuovo "Promotore per i diritti del cittadino anziano": aperte le candidature

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Il Comune di Pescara ha indetto un avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature finalizzate alla nomina del "Promotore per i diritti del cittadino anziano". Si tratta di un ruolo istituzionale di fondamentale importanza, volto a tutelare e promuovere i diritti della popolazione anziana residente sul territorio comunale.

Come presentare la candidatura

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione richiesta, pena l'esclusione dalla procedura di nomina, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09/12/2026.

La domanda potrà essere inviata attraverso due modalità:

· Via PEC: all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it (in questo caso tutta la documentazione dovrà essere in formato PDF);

· Consegna a mano: presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pescara, situato al piano terra del Palazzo di Città in Piazza Italia, 1.

La documentazione necessaria

Per prendere visione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, i candidati possono consultare gli allegati pubblicati sul sito dell'ente:

· Determinazione dirigenziale n. 02386 del 09/11/2026;

· All. A – Avviso pubblico (firmato);

· All. B – Domanda di candidatura (modello);

· Regolamento dell'Ufficio del Promotore dei diritti del cittadino anziano.

La figura del Promotore riveste un ruolo chiave nell'ascolto delle esigenze della terza età e nel raccordo tra i cittadini anziani e l'amministrazione comunale, promuovendo azioni concrete per il loro benessere e la loro piena inclusione sociale.