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Avviso pubblico per il CdA del Teatro Marrucino

Il Comune di Chieti nominerà due componenti del consiglio di amministrazione. I dettagli nell’articolo

Avviso pubblico per il CdA del Teatro Marrucino

Il Comune di Chieti ha pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature finalizzate alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino. L’avviso è rivolto ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento dell’Istituzione. Le candidature potranno essere presentate entro il 21 luglio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, corredate dalla documentazione richiesta e dal curriculum professionale. Al termine dell’istruttoria, il Sindaco procederà alla nomina con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di trasparenza, competenza e parità di genere.

L’avviso nel link: clicca per leggerlo

“La pubblicazione dell’avviso – sottolinea il sindaco Legnini – è un passaggio importante nel percorso di rinnovo della Deputazione teatrale. Attraverso la procedura aperta sarà possibile individuare figure di elevata competenza che possano contribuire allo sviluppo del Teatro Marrucino nel solco degli importanti risultati conseguiti negli ultimi anni. Intanto nei prossimi giorni con il vicesindaco incontreremo il Cda uscente, insieme al direttore amministrativo Cesare Di Martino, per fare il punto sulla gestione del teatro e per un ringraziamento per l’importante lavoro svolto. La cultura costituisce un investimento strategico per Chieti e il nostro obiettivo è rafforzare il Teatro come luogo di produzione culturale, partecipazione e attrattività, consolidando la sua storia e il suo valore e puntando a un futuro di crescita e sviluppo”.

“Con questo avviso vogliamo favorire la più ampia partecipazione possibile – dichiara il vicesindaco Paolo Cesare – affinché il Teatro Marrucino possa contare su un Consiglio di Amministrazione composto da persone qualificate, capaci di mettere a disposizione competenze, esperienza e visione. Il nostro teatro rappresenta uno dei principali presìdi culturali della regione e il suo rilancio passa anche attraverso una governance autorevole e preparata, in grado di accompagnare la crescita dell’istituzione e di valorizzarne il ruolo nel panorama culturale regionale e nazionale”.

 

Tags: teatro marrucino Consiglio di amministrazione avviso

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