Chieti verso la Fondazione per la cultura: via libera al Comitato promotore

La Giunta comunale di Chieti ha approvato la delibera di attuazione degli indirizzi del Documento Unico di Programmazione 2027-2029 per l’avvio della costituzione di un Comitato promotore. Il suo compito sarà verificare le condizioni per la nascita di una Fondazione di partecipazione dedicata alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale della città.

Il Comitato avrà il compito di predisporre il progetto in tutti i suoi aspetti giuridici, economici e culturali, ponendo le basi per un organismo stabile destinato a coordinare attività culturali, eventi e offerta turistica. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è mettere in rete Comune, Università, Ministero competente, soggetti privati e altri partner istituzionali.

Il Comitato promotore sarà un organismo temporaneo di impulso, consultazione e proposta: non avrà poteri di amministrazione attiva e non potrà vincolare le decisioni del Comune. Dovrà approfondire finalità e obiettivi della futura Fondazione, verificarne la fattibilità giuridica e organizzativa, valutarne la sostenibilità economica e individuare possibili fondatori e sostenitori.

Tra le sue attività anche il dialogo con istituzioni, associazioni culturali, imprese e operatori del territorio. Il percorso si inserisce nella strategia comunale di valorizzare grandi attrattori come il Teatro romano, le Terme, il polo museale della Civitella, il Teatro Marrucino e il Supercinema.

“La delibera apre il percorso alla realizzazione di uno dei punti fondamentali del nostro programma, la nascita della Fondazione per la promozione culturale”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Legnini. Secondo il primo cittadino, l’intento è “porre le basi di un organismo di grande rilievo per l’organizzazione e la gestione della vita e della politica culturale della città, mettendo Chieti al passo con i centri nazionali ed europei più all’avanguardia”.

Il Comitato dovrà definire l’assetto strategico e operativo della costituenda Fondazione, verificare la fattibilità del modello di fondazione di partecipazione e delineare la governance nei rapporti tra Comune e partner pubblici o privati. Sarà inoltre chiamato a individuare fondatori e sostenitori, garantire la sostenibilità finanziaria, programmare le attività di valorizzazione del patrimonio e del turismo coerentemente con il DUP e valutare l’eventuale inclusione del Teatro Marrucino.

Il Comitato avrà inizialmente dieci componenti, fino a un massimo di quindici. Sarà coordinato dal consigliere già delegato dal sindaco, il sindaco emerito Francesco Ricci, e comprenderà due consiglieri indicati rispettivamente da maggioranza e minoranza: per la maggioranza la consigliera delegata alla Cultura, Cinzia Di Vincenzo.

Accanto a loro saranno coinvolti sette esperti: uno del mondo accademico, due del mondo culturale, due con competenze giuridiche, economiche e organizzative e due esperti in promozione culturale e fondazioni. Gli esperti saranno individuati tramite un avviso pubblico esplorativo e non concorsuale, senza punteggi né graduatorie, e successivamente nominati dal Sindaco con decreto.

I lavori si articoleranno in due fasi della durata di tre mesi ciascuna. La prima si concluderà con una relazione intermedia, sulla quale l’Amministrazione esprimerà le proprie valutazioni; la seconda produrrà una relazione finale con la proposta complessiva di costituzione della Fondazione.

“La Fondazione potrà consentire alla città di crescere al ritmo di altre importanti realtà italiane ed europee, puntando sul rilevante patrimonio che le appartiene da sempre”, ha concluso Legnini. Il sindaco ha sottolineato che ogni scelta resterà di competenza degli organi comunali, a partire dal Consiglio comunale, e che il percorso coinvolgerà istituzioni, forze politiche, realtà culturali e associative della città.

La delibera rappresenta dunque il primo passaggio formale verso la creazione di uno strumento stabile e moderno per custodire e far crescere il patrimonio chietino. L’Amministrazione punta a trasformare il capitale culturale della città — dalla Civitella al Teatro Marrucino — in una leva di sviluppo socio-economico e di attrattività turistica.

La costituzione della Fondazione, se confermata dalle verifiche del Comitato, potrebbe diventare il fulcro di una nuova governance culturale per Chieti, capace di unire pubblico e privato nella promozione di eventi, attività e progetti di valorizzazione del territorio.